Ekonomin i Ryssland är pressad, det är ingen nyhet i sig. Det har spekulerats om den ryska ekonomins sammanbrott sedan kriget med Ukraina bröt ut 2022.

Den totala ekonomiska kollapsen ska man inte räkna med. Men läget är fortfarande besvärligt. Skyhög inflation, höga räntor och stora hål i budgeten när det dyra kriget ska finansieras.

Läget skulle precis tvinga fram smärtsamma nedskärningar i landets budget. Men så bröt kriget i Mellanöstern ut med full kraft.

Oljepriset räddar Ryssland

Kris på oljemarknaden var sannolikt högt upp på Putins önskelista 2026. Inte nog med att Ryssland får mer betalt för oljan, stora delar av omvärlden har också beslutat att pausa sanktionerna för att minska skadan från det stängda Hormuzsundet, skriver The Moscow Times.

Det ger så mycket klirr i kassan att man nu kan ställa in alla planerade nedskärningar i den ryska budgeten.

Ryska olja nära att dubblas

Den ryska Urals-oljan, som tidigare i år sjönk till omkring 40 dollar per fat på grund av skärpta amerikanska sanktioner, har återhämtat sig kraftigt.

ANNONS

Moskva kan komma att erhålla ytterligare 3–4 biljoner rubel (36,6–48,8 miljarder dollar) i olje- och gasintäkter om Urals-oljan snittar på 75–80 dollar per fat i år, enligt Natalia Milchakova, ledande analytiker vid Freedom Finance Global, i ett uttalande till Bloomberg.

Detta skulle minska budgetunderskottet till omkring 1 procent av BNP, vilket är under det officiella målet på 1,6 procent. Interna statliga uppskattningar som gjordes före kriget i Iran antydde enligt uppgift att underskottet kunde ha stigit till 3,5–4,4 procent av BNP.

Bloombergs beräkningar visar att de ryska intäkterna från oljeexport nådde 2,48 miljarder dollar förra veckan – den högsta nivån sedan april 2022 och en ökning med 120 procent sedan slutet av februari.

Ekonomen Dmitry Polevoy påpekar dock att en starkare rubel än väntat kan motverka delar av dessa vinster genom att minska värdet på energiintäkterna när de räknas om till den lokala valutan.

