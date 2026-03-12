Budgetkris: Ryssland tvingas till smärtsamt sparpaket

Den ryska statsbudgeten är under en press som saknar motstycke. Finansministeriet i Moskva har tvingats föreslå nedskärningar på 10 procent av de statliga utgifterna för att dämpa ett växande underskott.

Det handlar om motsvarande tiotals miljarder dollar som nu måste prioriteras om när intäkterna från gas och andra sektorer var i botten.

Förutsättningarna för att hålla ekonomin flytande har försämrats i takt med att marginalerna i landets ”nationella förmögenhetsfond” minskat drastiskt. För Vladimir Putin medför det ett smärtsamt val mellan att finansiera kriget eller att värna den sociala stabiliteten på hemmaplan, skriver Moscow Times.

Ryssland står i en djup budgetkris men får en livlina genom det skyhöga oljepriset. (Kollage: Getty Images / TT)

Mellanöstern räddar Ryssland

Trots det dystra läget har en extern faktor förändrat spelplanen dramatiskt. Eskaleringen av konflikten i Mellanöstern har drivit upp det globala oljepriset till nivåer som ger den ryska statskassan det andrum den desperat behöver.

De ökade intäkterna fungerar som en tillfällig krockkudde. När priset på rysk Urals-olja handlas nära eller över det västliga pristaket på 60 dollar per fat, strömmar nya miljarder in i den ryska krigskassan som annars hade gapat tom, rapporterar Kyiv Independent.

Analytiker pekar på att Ryssland lyckats runda sanktioner genom en omfattande skuggflotta. Det gör att oljan når marknaden till priser som finansierar offensiven trots sanktioner från EU och USA.

ANNONS

Dessutom har USA tillfälligt lättat sanktioner, och tillåter att Indien tar in rysk olja för att dämpa pressen på världsmarknaden.

På längre sikt är ett försvagat eller slaget Iran en dålig nyhet för Ryssland. Men på kort sikt är ett högt oljepris kritiskt för rysk ekonomi.