Inget slut i sikte – oljepriset rusar och börserna rasar

Alla kan berättelsen om pojken som ropade varg. I samma manér verkar Donald Trump ha skanderat lite för många gånger att USA har vunnit kriget mot Iran och att kriget snart är över. Ingen verkar tro det längre.

I helgen uppgav Vita huset att Iran ska ha gått med på majoriteten av kraven på USA:s kravlista. Samtidigt meddelar han till andra källor att han funderar på att ta över delar av Irans oljeproduktion.

Marknaden lägger det potentiellt goda nyheterna åt sidan och fokuserar på det negativa. Oljepriset rusar och börserna rasar. Analytiker varnar för att oljepriset kan nå 150 dollar redan i april.

Stockholmsbörsen gör repris

Inte helt olikt förra året inledde Stockholmsbörsen som en av världens starkaste. Men precis som förra året så har vi också varit snabba i raset. Här syns de svenska bolagens omvärlds- och konjunkturberoende allt för tydligt.

På måndagsmorgonen öppnar Asiens börser kraftigt rött. Japan backar omkring fyra procent. Hoppet om att kriget skulle ta slut innan april är i princip grusade.

Oljepriset klättrar på mot 150 dollar

”Brentoljan stiger omkring 2,2 procent till cirka 115 dollar per fat, vilket motsvarar en uppgång på omkring 60 procent under månaden och överträffar prisökningen efter Iraks invasion av Kuwait 1990. WTI-oljan är samtidigt upp nära 2 procent till 101 dollar per fat, motsvarande en månadsuppgång på 53 procent” skriver Nyhetsbyrån Direkt om det stigande oljepriset.

Ett scenario där sundet förblir stängt ytterligare en månad kan innebära oljepriser upp mot 150 dollar per fat, enligt Bruce Kasman vid JP Morgan.