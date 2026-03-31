Priset på mat kan rusa – centralbanker står handfallna

Brittisk livsmedelsinflation föll till 3,3 procent i februari, en minskning med 0,3 procentenheter, enligt statistik från ONS.

Missa inte: ”Robust att ligga kvar” – men inflationen skrämmer Riksbanken. Realtid

Siffrorna speglar dock prisläget innan USA och Israel inledde sina attacker mot Iran den 28 februari.

Drivmedelspriserna var den enskilt största deflationsfaktorn under månaden, medan fallet i livsmedelspriserna till stor del förklarades av lägre priser på choklad, enligt The Grocer.

Men det lugnet väntas bli kortvarigt.

Livsmedelspriserna kan stiga kraftigt

Analysinstitutet IGD varnar för att ett pessimistiskt scenario kan driva brittisk livsmedelsinflation till hela 8 procent i juni 2026 om störningarna på de globala energimarknaderna fortsätter.

Även i ett bättre scenario bedömer IGD att livsmedelsinflationen i snitt landar på 4,8 procent under 2026, jämfört med 3,8 procent utan konflikt.

Läs även: London har blivit för dyrt – unga kan inte få jobb. Dagens PS

Storbritanniens livsmedelspriser ligger redan omkring 38 procent högre än före pandemin, enligt IGD. James Walton, ekonom vid institutet, menar att konflikten oavsett utfall kommer att förlänga återhämtningen från den pågående levnadskostnadskrisen.

Han pekar på att marginalerna inom livsmedelskedjan redan är extremt tunna, i snitt bara 1,5 procent på nio vardagsvaror, vilket innebär att producenterna har mycket begränsat utrymme att absorbera nya kostnadsökningar.