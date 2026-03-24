Skräckscenariot: Sex procents inflation i Sverige

Det är bara några år sedan som inflationen, i pandemins spår, steg rejält världen över.

Nu riskerar den globala inflationen åter att ta ny fart i spåren av stigande energipriser, efter att konflikten mellan Iran, USA och Israel skakat energimarknaderna.

Efter att inflationen i rika länder fallit tillbaka till omkring två procent i början av 2026 pekar nya signaler på att prisökningarna kan accelerera igen.

Riskerar betydligt högre inflation

Kärnan i utvecklingen är kraftigt stigande olje- och gaspriser. Priset på Brentolja har stigit till runt 100 dollar per fat, jämfört med cirka 60 dollar vid årets början.

Samtidigt har viktiga energiflöden genom Hormuzsundet störts kraftigt, vilket ytterligare pressar upp priserna globalt.

Historiskt har energipriser haft en tydlig koppling till inflation. En tumregel är att en varaktig ökning av oljepriset med 10 dollar kan höja inflationen med omkring 0,3 till 0,4 procentenheter.

Om oljepriset ligger kvar kring dagens nivåer kan inflationen i OECD-länderna därför stiga till över 4 procent, skriver The Economist.