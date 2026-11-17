Pizza Hut stängde samtliga svenska restauranger i september. Nu är snabbmatskedjan på väg tillbaka. Nordrest blir ny franchisepartner i Sverige och förbereder återöppningen av flertalet av kedjans tidigare restauranger. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagen.

Restaurangerna ska öppna successivt och målet är att välkomna de första gästerna redan i december. Vilka restauranger som öppnar först, och när, ska meddelas inom kort.

”Pizza Hut är tillbaka och vi längtar efter att få välkomna gästerna igen. Just nu förbereder vi restaurangerna, samlar våra team och gör oss redo för öppning. Vi vill ge våra tidigare gäster många anledningar att komma tillbaka och en ny generation möjligheten att upptäcka Pizza Hut”, säger Nordrests vd Thomas Dahlstedt i pressmeddelandet.

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Enligt bolaget är återöppningen starten på en långsiktig satsning. Nordrest och Pizza Hut ska också utveckla erbjudandet och restaurangupplevelsen tillsammans.

”Deras erfarenhet av restaurangdrift, energi och engagemang gör dem till en stark partner för Pizza Hut”, säger Ozge Zoralioglu, Regional General Manager på Pizza Hut Europe.

Karlstad blir utan

Vilka orter som berörs har ännu inte offentliggjorts. Växjö kommer tillbaka, enligt Smålandsposten. Restaurangen i Karlstad öppnar däremot inte igen, uppger Nya Wermlands-Tidningen.

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I Jönköping söker Nordrest just nu personal, rapporterar SVT. Koncernen har dock inte bekräftat att restaurangen där ska återstartas.