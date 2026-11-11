Här är nästa generations investerare – 5 profiler gör upp om nytt pris

En AI-entreprenör, en tidigare startupgrundare och tre andra investerarprofiler gör upp om ett nytt pris när Nordic Angels samlar Nordens affärsänglar i Stockholm den 9 december. Med kategorin Next Generation vill organisationen uppmärksamma en ny generation investerare som inte nöjer sig med att skjuta till pengar – utan också bygger och utvecklar bolag.

Fem investerare från Sverige, Finland, Norge och Danmark har nominerats till den nya kategorin Next Generation vid årets Angel Prize.

Gemensamt för dem är att de är under 40 år och kombinerar investeringar med andra roller i näringslivet. Flera har själva grundat bolag, andra arbetar med riskkapital, styrelseuppdrag eller företagsledning.

Bakom priset står Nordic Angels, som samlar affärsänglar och entreprenörer från hela Norden. Grundarna är investerarna Andreas Grape och Ash Pournouri.



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– Hela poängen med Nordic Angels är att kapital, kompetens och nätverk ska mötas mellan människor som själva byggt bolag. Den här generationen gör det naturligt, och det är precis den rörelsen vi vill premiera, säger Ash Pournouri.

Från entreprenörer till investerare

En av de nominerade är Patrik Liu Tran, vd för svenska AI-bolaget Validio. Vid sidan av arbetet med att utveckla företaget investerar han själv i andra nordiska AI-bolag.

En annan är finländska Jenni Kynnös, som grundade och sålde sitt första företag före 30 års ålder och därefter etablerat sig som affärsängel.

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Från Sverige nomineras också Maria Lindholm, vd för riskkapitalbolaget Wellstreet, som arbetar med investeringar i unga teknikföretag.

De två övriga kandidaterna är norske Lasse Smedsvig, entreprenör och investerare med koppling till Askeladden & Co, samt danska Nima Tisdall, som var med och grundade Blue Lobster och i dag leder Nordic Makers.

Vill premiera mer än pengar

Traditionellt har affärsänglar främst förknippats med förmögna privatpersoner som investerar eget kapital i unga företag, men för den nya generation som Nordic Angels vill uppmärksamma handlar investeringarna också om att bidra med erfarenhet, kontakter och operativt arbete.

– Vi ser en generation investerare som kombinerar kapital med erfarenhet av att bygga bolag, förståelse för ny teknik och ett aktivt engagemang i ekosystemet. Med Next Generation vill vi lyfta personer som redan i dag är med och formar den nordiska investerarmarknaden, säger Andreas Grape, vd och medgrundare av Nordic Angels.

Förra året presenterade organisationen initiativet Next Gen Angels, där sex unga investerare uppmärksammades. Nu blir satsningen en egen priskategori.

SEB delar ut priset

Banken SEB, som blev minoritetsägare i Nordic Angels 2025, går in som partner till den nya kategorin och kommer att dela ut priset.

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De nominerade har enligt Nordic Angels valts ut utifrån sina investeringar, prestationer och bidrag till det nordiska startup-ekosystemet. Vinnaren utses genom omröstning inom organisationens nätverk och en jury.

Priset delas ut vid Angel Prize Gala i Stockholm den 9 december.

Fakta: De fem nominerade till Next Generation 2026

Jenni Kynnös, Finland

Grundare av Itsybitsy Group. Entreprenör och affärsängel som sålde sitt första bolag före 30 års ålder. Investerar i unga tillväxtföretag.

Patrik Liu Tran, Sverige

Vd för AI-bolaget Validio. Kombinerar operativt entreprenörskap med investeringar i nordiska AI-bolag.

Lasse Smedsvig, Norge

Grundare av Framdrift och partner på Askeladden & Co. Serieentreprenör som har grundat och investerat i ett stort antal tillväxtföretag.