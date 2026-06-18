OpenAI flyttar in – Sverige pekas ut som toppmarknad

Etableringen innebär att OpenAI nu placerar personal på plats i Sverige för första gången. Fokus ligger på att bygga närmare relationer med svenska företag och utvecklare, enligt SVT Nyheter.

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Lockas av svensk tech-scen

Bolaget lyfter fram Sveriges startup‑miljö som en viktig faktor bakom beslutet.



”Sverige har ett av Europas mest avancerade tech‑ekosystem och vassa talanger inom ingenjörsvetenskap”, säger Emmanuel Marill, OpenAI:s chef för Europa, Mellanöstern och Afrika, i ett pressmeddelande.

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Regeringen välkomnar satsningen

Regeringen beskriver etableringen som ett styrkebesked för svensk tech.



”Att Open AI öppnar kontor i Stockholm är ett bevis på Sveriges position som en av världens ledande tekniknationer”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) till SVT.

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