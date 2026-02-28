Klart: Open AI gör upp med Pentagon

Chat GPT-ägaren Open AI har gjort upp med USA:s krigsdepartement för användning av deras AI-modeller i säkerhetsklassade nätverk.

Beskedet kommer sedan president Donald Trump svartlistat konkurrenten Anthropics produkter.

Två av Open AI:s allra viktigaste säkerhetsprinciper är att bolagets AI-modeller inte används för hemlig massövervakning och att det i militär tillämpning alltid finns någon människa som tar ansvar, även för självstyrande vapensystem, skriver Open AI:s vd Sam Altman i ett inlägg på det sociala nätverket X.

Anthropic hotar stämma USA

Enligt Altman är Pentagon överens med Open AI om dessa principer, som han säger reflekterar amerikansk lagstiftning, hur verksamheten styrs politiskt och även vad som står i avtalet mellan regeringen och Open AI.

Altmans inlägg på X kommer bara några timmar efter det att konkurrenten Anthropic hotat att stämma USA.

Stämningshotet kommer sedan Trumpregeringen meddelat att myndigheter i USA inte längre får använda bolagets produkter och Pentagon stämplat bolaget som en ”risk”, vilket innebär att andra Pentagon-leverantörer inte heller får använda Anthropics produkter.

Detta kan få följdeffekter för AI-verktyget Maven Smart System, som försvarskoncernen Palantir Technologies har sålt till Pentagon. Palantir gjorde redan hösten 2024 upp med Anthropic om användning av AI-verktyg.

”Ingen mängd hot eller straff från krigsdepartementet kommer att ändra vår ståndpunkt om inhemsk massövervakning eller helt autonoma vapen", skriver Anthropic i ett uttalande.

”Ett farligt prejudikat”

Anthropic – som i det globala AI-racet har värderats till 380 miljarder dollar – hävdar att Trumpregeringens svartlistning står i strid med juridiska principer och är ”ett farligt prejudikat” för alla bolag som förhandlar med regeringen.

Tidigare har den typ av svartlistning som nu drabbat Anthropic – efter den senaste tidens konflikt om hur USA:s krigsmakt får använda bolagets verktyg – bara använts mot utländska bolag, som kinesiska Huawei.

Anthropic, vars mest populära produkt är chatboten Claude, var fram till nyligen den enda AI-leverantören som kunde användas i Pentagons säkerhetsklassade nätverk.