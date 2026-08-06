Nya inflationskallduschen: Ökar risken för höjd ränta

Inflationstakten enligt KPIF sjönk till 0,7 procent i juli, ned från 1,3 procent i juni, enligt preliminära siffror från SCB. KPI föll ännu mer, till 0,2 procent från 0,7 procent.

Månadsförändringen för både KPI och KPIF var −0,3 procent. Nedgången förklaras till stor del av lägre energipriser.

”Energipriserna sjönk kraftigt i juli vilket bidrog till den lägre inflationstakten enligt KPI och KPIF, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB i en kommentar.

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Till den lägre takten bidrar också att den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel och den statliga subventionen av kollektivtrafikkort trädde i kraft den 1 juli.

Underliggande inflation överraskade uppåt

Men huvudsiffran döljer ett annat mönster.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) steg till 0,6 procent i juli, från 0,4 procent i juni, enligt SCB. Det var klart högre än de 0,3 procent som analytikerna väntat sig enligt Bloombergs konsensus skriver Placera.

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Det är alltså den underliggande inflationen som överraskade mest och som fått ekonomer att höja på ögonbrynen.

”Det var lite högre än väntat, och framför allt den underliggande inflationen som kommer in högre än förväntat, säger Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank, till EFN. Hon konstaterar att Riksbanken nu fått inflation högre än sin prognos två månader i rad.

Enligt Spector är det framför allt varupriserna som sticker ut. Hon misstänker att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu börjar slå igenom i svenska konsumentpriser, även om tajmingen är svårbedömd. Ökningen beskriver hon som ”ganska påtaglig”.