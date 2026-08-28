Ett drygt halvår efter att USA avsatt Nicolás Maduro börjar oljebolagen att trappa upp aktiviteten i Venezuela. Chevron är nu nära nytt avtal.
Trumps dröm håller på att besannas – oljebolag skriver avtal i Venezuela
Amerikanska energibolag närmar sig avtal om miljardinvesteringar i Venezuelas oljeindustri, efter flera månaders förhandlingar.
Chevron uppges vara nära ett avtal om att ta över driften av ytterligare två oljefält i landet.
Chevron är i dag det enda stora amerikanska oljebolaget med verksamhet i Venezuela och har tre joint ventures med det statliga oljebolaget PDVSA.
Har inte all utrustning färdig
De nya avtalen skulle utöka bolagets närvaro i landet och ge tillgång till ytterligare tungoljefält, skriver Wall Street Journal.
Även oljeservicebolaget Halliburton förhandlar om att etablera sig på nytt i Venezuela och leverera utrustning och tjänster till landets oljeproducenter.
Flera olje- och gasbolag väntas skriva under produktionsavtal i Caracas nästa vecka. USA:s energiminister Chris Wright väntas samtidigt resa till Venezuela.
Många av de oljefält som Venezuela erbjuder är så kallade greenfields, vilket innebär att de saknar delar av den infrastruktur och elförsörjning som krävs för produktion.
Att bygga upp fälten kommer därför att kräva investeringar på flera miljarder dollar.
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Pressats att investera i Venezuela
Chevron-konkurrenterna ExxonMobil och ConocoPhillips har däremot valt att tills vidare avstå från nya investeringar.
Bolagen fick sina tillgångar i Venezuela förstatligade av den tidigare presidenten Hugo Chávez 2007 och kräver fortfarande miljardbelopp i ersättning.
USA:s president Donald Trump har sedan Nicolás Maduro avsattes i januari pressat amerikanska oljebolag att investera i Venezuela.
Syftet är bland annat att öka oljeproduktionen på västra halvklotet och säkra tillgången på tung råolja för amerikanska raffinaderier.
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Långsam ökning av produktionen
Venezuela har några av världens största oljereserver, men landets produktion har ökat långsamt. Produktionen ligger nu på omkring 1,1 miljoner fat per dag, ungefär samma nivå som förra året.
Amerikanska bolag har samtidigt varit försiktiga med att investera och efterfrågat säkerhetsgarantier samt förändringar av landets juridiska och kommersiella regelverk.
Tidigare i augusti blev Hunt Oil det första amerikanska bolaget på länge att teckna ett nytt avtal om oljeproduktion i Venezuela.
De pågående förhandlingarna mellan oljebolagen och Venezuela är separata från samtal mellan Trumpadministrationen och den venezuelanska regeringen om ett direkt amerikanskt ägande i 17 av landets mest lovande oljefält.
Dessa fält uppges tillsammans ha omkring 90 miljarder fat i bevisade reserver.
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