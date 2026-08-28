Trumps dröm håller på att besannas – oljebolag skriver avtal i Venezuela

Amerikanska energibolag närmar sig avtal om miljardinvesteringar i Venezuelas oljeindustri, efter flera månaders förhandlingar.

Chevron uppges vara nära ett avtal om att ta över driften av ytterligare två oljefält i landet.

Chevron är i dag det enda stora amerikanska oljebolaget med verksamhet i Venezuela och har tre joint ventures med det statliga oljebolaget PDVSA.

Har inte all utrustning färdig

De nya avtalen skulle utöka bolagets närvaro i landet och ge tillgång till ytterligare tungoljefält, skriver Wall Street Journal.

Även oljeservicebolaget Halliburton förhandlar om att etablera sig på nytt i Venezuela och leverera utrustning och tjänster till landets oljeproducenter.

Flera olje- och gasbolag väntas skriva under produktionsavtal i Caracas nästa vecka. USA:s energiminister Chris Wright väntas samtidigt resa till Venezuela.

Många av de oljefält som Venezuela erbjuder är så kallade greenfields, vilket innebär att de saknar delar av den infrastruktur och elförsörjning som krävs för produktion.

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Att bygga upp fälten kommer därför att kräva investeringar på flera miljarder dollar.

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