Sveriges överskott slår rekord – men exporten är inte förklaringen

Men uppgången kommer inte från handeln med varor, den kommer från avkastningen på svenskt kapital i utlandet. Det framgår av statistik från SCB.

”Överskottet i Sveriges bytesbalans ökar, huvudsakligen till följd av utdelningar från utländska aktier och fonder inom portföljinvesteringar”, säger Arvid Lindqvist, ekonom på sektionen för betalningsbalansen, i en kommentar.

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Importen växer snabbare än exporten

Handelsbalansen gav ett överskott på 67,7 miljarder kronor, en försvagning med 18,8 miljarder på ett år. Varuexporten steg till 624,1 miljarder kronor, plus 42,7 miljarder, men varuimporten ökade mer, med 61,5 miljarder till 556,4 miljarder kronor.

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Mönstret känns igen från månadsstatistiken, där handelsnettot krympt kraftigt under året.

Tjänstebalansen går åt andra hållet. Underskottet mer än halverades till 14,0 miljarder kronor, från 36,6 miljarder andra kvartalet 2025, sedan tjänsteexporten ökat med 31,0 miljarder till 342,8 miljarder kronor.