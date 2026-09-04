Sveriges bytesbalans visade ett överskott på 126,2 miljarder kronor under andra kvartalet 2026, en ökning med 22,5 miljarder jämfört med samma kvartal i fjol. Det är den starkaste noteringen sedan andra kvartalet 2024.
Sveriges överskott slår rekord – men exporten är inte förklaringen
Men uppgången kommer inte från handeln med varor, den kommer från avkastningen på svenskt kapital i utlandet. Det framgår av statistik från SCB.
”Överskottet i Sveriges bytesbalans ökar, huvudsakligen till följd av utdelningar från utländska aktier och fonder inom portföljinvesteringar”, säger Arvid Lindqvist, ekonom på sektionen för betalningsbalansen, i en kommentar.
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Importen växer snabbare än exporten
Handelsbalansen gav ett överskott på 67,7 miljarder kronor, en försvagning med 18,8 miljarder på ett år. Varuexporten steg till 624,1 miljarder kronor, plus 42,7 miljarder, men varuimporten ökade mer, med 61,5 miljarder till 556,4 miljarder kronor.
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Mönstret känns igen från månadsstatistiken, där handelsnettot krympt kraftigt under året.
Tjänstebalansen går åt andra hållet. Underskottet mer än halverades till 14,0 miljarder kronor, från 36,6 miljarder andra kvartalet 2025, sedan tjänsteexporten ökat med 31,0 miljarder till 342,8 miljarder kronor.
Kapitalavkastningen bär överskottet
Primärinkomsterna, som främst består av kapitalavkastning och löner, gav ett överskott på 100,9 miljarder kronor, upp 24,9 miljarder på ett år. Överskottet i kapitalavkastning steg från 72,5 till 97,6 miljarder kronor, varav portföljinvesteringar bidrog med 38,5 miljarder, en ökning med 23,0 miljarder.
Sekundärinkomsterna, som rymmer bland annat EU-avgifter och internationellt bistånd, gav samtidigt ett underskott på 28,4 miljarder kronor, 6,1 miljarder större än i fjol.
Räknat som ett genomsnitt över fyra kvartal motsvarar bytesbalansöverskottet 6,2 procent av BNP, mot 6,0 procent kvartalet före.
Nettotillgångarna ökar med 1 200 miljarder
Utlandsställningen visar att Sveriges nettotillgångar mot omvärlden uppgick till 5 263,7 miljarder kronor vid kvartalets slut, en ökning med 1 215,8 miljarder från första kvartalet. Tillgångarna i utlandet växte till 24 890,0 miljarder kronor och skulderna till 19 626,3 miljarder.
Den finansiella balansen, som bara fångar faktiska transaktioner, visade en nettoutlåning på 178,7 miljarder kronor under kvartalet.
Resterande knappa tusen miljarder av ställningsökningen förklaras alltså av värdeförändringar, kursrörelser på tillgångarna och valutaeffekter. som per definition inte bokförs i betalningsbalansen.
Inom den finansiella balansen svarade portföljinvesteringar för 254,0 miljarder kronor i nettoutlåning och direktinvesteringar för 78,0 miljarder, medan övriga investeringar gav en nettoupplåning på 140,9 miljarder kronor.