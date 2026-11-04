Chipjätten stämmer sin egen kinesiska ägare – kräver 20 miljarder

Det nederländska halvledarbolaget Nexperia har inlett en rättsprocess mot sin kinesiska ägare Wingtech och bolagets grundare Zhang Xuezheng.

Nexperia anser att de två har orsakat betydande skada på verksamheten och kräver ekonomisk kompensation.

Stämningen har lämnats in till en domstol i Nederländerna. Nexperia har inte offentliggjort hur stort skadestånd bolaget kräver.

Anser det olagligt

Wingtech avvisar anklagelserna och uppger att det sammanlagda skadeståndskravet uppgår till två miljarder dollar, skriver Reuters.

Enligt det kinesiska bolaget anklagar den nederländska delen av Nexperia sina kinesiska systerbolag, Nexperia China och Nexperia Shanghai, för att ha brutit mot interna avtal och därigenom orsakat ekonomiska förluster.

Tvisten handlar också om att de kinesiska verksamheterna ska ha byggt upp en självständig leveranskedja som konkurrerar direkt med den nederländska verksamheten och stör dess affärer.

Nexperia betraktar enligt Wingtech detta som otillbörligt affärsbeteende enligt nederländsk lag.

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