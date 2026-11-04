En stor konflikt har återigen blossat upp runt Nexperia. Chipjätten vidtar nu juridiska åtgärder mot sin egen ägare.
Chipjätten stämmer sin egen kinesiska ägare – kräver 20 miljarder
Det nederländska halvledarbolaget Nexperia har inlett en rättsprocess mot sin kinesiska ägare Wingtech och bolagets grundare Zhang Xuezheng.
Nexperia anser att de två har orsakat betydande skada på verksamheten och kräver ekonomisk kompensation.
Stämningen har lämnats in till en domstol i Nederländerna. Nexperia har inte offentliggjort hur stort skadestånd bolaget kräver.
Anser det olagligt
Wingtech avvisar anklagelserna och uppger att det sammanlagda skadeståndskravet uppgår till två miljarder dollar, skriver Reuters.
Enligt det kinesiska bolaget anklagar den nederländska delen av Nexperia sina kinesiska systerbolag, Nexperia China och Nexperia Shanghai, för att ha brutit mot interna avtal och därigenom orsakat ekonomiska förluster.
Tvisten handlar också om att de kinesiska verksamheterna ska ha byggt upp en självständig leveranskedja som konkurrerar direkt med den nederländska verksamheten och stör dess affärer.
Nexperia betraktar enligt Wingtech detta som otillbörligt affärsbeteende enligt nederländsk lag.
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Staten stoppade flytt
Wingtech uppger att bolaget kommer att anlita internationella juridiska ombud och försvara sig aktivt om stämningen formellt delges och tas upp av domstolen. Bolaget hävdar att detta ännu inte har skett.
Nexperia är en betydande tillverkare av halvledare som används i bland annat bilindustrin och konsumentelektronik.
Företaget är särskilt inriktat på enklare komponenter som är viktiga för en rad elektroniska produkter.
Konflikten mellan ägarna eskalerade i september 2025, när den nederländska staten ingrep för att förhindra att verksamheten flyttades till Kina.
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Splittrat mellan två världsdelar
Peking svarade med ett tillfälligt exportförbud för Nexperias chip som paketerades i Dongguan. Åtgärden bidrog till komponentbrist hos flera biltillverkare.
Exportrestriktionerna har senare lättats efter att de båda länderna backat från sina åtgärder. Företaget är dock fortfarande splittrat mellan sina nederländska och kinesiska verksamheter.
En nederländsk domstol har dessutom fråntagit Wingtech kontrollen över Nexperia, vilket ytterligare fördjupat konflikten mellan bolagets olika delar.
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