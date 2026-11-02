Billigare kollektivtrafik lockar fler – men rabatten betalar inte sig själv

Göteborg fick rabatt på rabatten

Göteborg har gått ett steg längre.

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Västtrafiks 30-dagarsbiljett i zon A kostar normalt 890 kronor. Med statens halvering blev priset 445 kronor. Göteborgs Stad skjuter dessutom till ytterligare 140 kronor för folkbokförda göteborgare, vilket pressar priset till 305 kronor.

Resandet har reagerat. Under augusti gjordes närmare 27 miljoner resor med Västtrafik, omkring två miljoner fler än året före. I september låg resandet nästan sex procent över september 2025. Spårvagnar och tåg stod för de största ökningarna.

Göteborgs egen subvention på periodkort började redan den 27 april och är inte samma sak som den tillfälliga statliga halveringen. Kommunens stöd är tänkt att fortsätta även när den statliga rabatten försvinner.

1. Månadskortet blev plötsligt fyndvara i flera svenska storstäder. Nu återstår frågan vad som händer när reapriset försvinner. Foto: Fredrik Sandberg /TT

Stockholm säljer fler månadskort

I Stockholm kostar SL vanliga 30-dagarskort just nu 530 kronor i stället för 1 060 kronor. Den rabatterade biljetten kostar 325 kronor.

Region Stockholms färska delårsrapport visar att fler 30-dagarsbiljetter har sålts efter prissänkningen. Regionens ekonomer konstaterar också något som är centralt för hela försöket. De extra biljettköpen väger bara ”delvis” upp intäktsförlusten från de halverade priserna.

Prissänkningen finansierar alltså inte sig själv.

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I Skåne ökade resandet med omkring 6–10 procent när priset på 30-dagarsbiljetter halverades. Foto: Andreas Hillergren/TT

Forskningen varnar för enkel matematik

Det är heller ingen större överraskning.

En färsk kunskapsöversikt från forskningscentret K2 konstaterar att biljettpriset påverkar resandet, men mindre än många tror.

”Prisförändringar har generellt liten effekt på det totala resandet”, säger forskaren Alfred Söderberg. Faktorer som tätare trafik, kortare restid och bättre kvalitet ger enligt honom större och stabilare effekter.

En vanlig tumregel är en priselasticitet på omkring minus 0,3 till minus 0,4. Om priset förändras med tio procent förändras resandet alltså ungefär tre till fyra procent åt motsatt håll. Pendling med periodkort brukar dessutom vara mindre priskänslig än fritidsresor.

Västtrafik skriver själv att lägre priser visserligen skapar fler resor, men också kan kräva fler bussar och spårvagnar. Då stiger kostnaderna.

För Skåne tar experimentet slut nu. I Stockholm gäller det halverade priset under 2026, medan Västtrafiks nuvarande beslut innebär att rabattbiljetterna kan köpas till den 2 december. Västra Götalandsregionens förslag om att förlänga försäljningen till den 29 december återremitterades den 6 oktober.

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