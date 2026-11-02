USA vill sälja rysk gas till Europa – via amerikansk mellanhand

USA driver på för att rysk naturgas snabbt ska börja flöda till Europa igen, genom rörledningar som går genom Ukraina. Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till amerikanska, europeiska och ukrainska tjänstemän.

Syftet är att få till en energivapenvila mellan Moskva och Kiev inför vintern.

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Idén lyftes av de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under resor till Moskva och Kiev i september. Enligt WSJ skulle gasen säljas via en amerikansk mellanhand för att kringgå de europeiska sanktionerna. Personer som deltog i samtalen säger till tidningen att upplägget kan bli en lönsam affär för amerikanska investerare.

Reuters skriver att de inte omedelbart har kunnat bekräfta uppgifterna.

Pengarna ska låsas in

Enligt WSJ har Vita huset föreslagit att Ryssland ska sätta in intäkterna från gasförsäljningen på ett spärrat konto i ett tredje land, så att Kreml inte kan använda pengarna till att finansiera kriget. Ukraina skulle samtidigt få efterlängtade intäkter från transitavgifter.

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Ledningsnätet från sovjettiden går från gasfälten i Urengoj i Sibirien via Ukraina till Slovakien och vidare till Österrike och Tyskland. Gas flödade i begränsade mängder ända tills transiteringen stoppades i januari 2025. Till skillnad från de sprängda Nord Stream-ledningarna kan nätet startas om nästan omedelbart, enligt WSJ.

Planen lades på is i oktober, efter att Ukraina under press från president Donald Trump slutat attackera ryska raffinaderier. Men i fredags återupptog Kiev flygattackerna och har sedan dess slagit mot tre stora ryska raffinaderier på tre dagar. Det har gett frågan ny brådska inför de trepartssamtal mellan USA, Ryssland och Ukraina som planeras i Abu Dhabi i mitten av november.

Redan i oktober rapporterade New York Times att Witkoff och Kushner tagit upp idén med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev, enligt Kyiv Post, som också skriver att förslaget mött hårt motstånd i Berlin.