USA:s förhandlare Steve Witkoff och Jared Kushner har diskuterat en modell där rysk gas säljs till europeiska kunder via en amerikansk mellanhand. Gasen ska gå i de gamla ledningarna genom Ukraina, men Europa säger nej.
USA vill sälja rysk gas till Europa – via amerikansk mellanhand
USA driver på för att rysk naturgas snabbt ska börja flöda till Europa igen, genom rörledningar som går genom Ukraina. Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till amerikanska, europeiska och ukrainska tjänstemän.
Syftet är att få till en energivapenvila mellan Moskva och Kiev inför vintern.
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Idén lyftes av de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under resor till Moskva och Kiev i september. Enligt WSJ skulle gasen säljas via en amerikansk mellanhand för att kringgå de europeiska sanktionerna. Personer som deltog i samtalen säger till tidningen att upplägget kan bli en lönsam affär för amerikanska investerare.
Reuters skriver att de inte omedelbart har kunnat bekräfta uppgifterna.
Pengarna ska låsas in
Enligt WSJ har Vita huset föreslagit att Ryssland ska sätta in intäkterna från gasförsäljningen på ett spärrat konto i ett tredje land, så att Kreml inte kan använda pengarna till att finansiera kriget. Ukraina skulle samtidigt få efterlängtade intäkter från transitavgifter.
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Ledningsnätet från sovjettiden går från gasfälten i Urengoj i Sibirien via Ukraina till Slovakien och vidare till Österrike och Tyskland. Gas flödade i begränsade mängder ända tills transiteringen stoppades i januari 2025. Till skillnad från de sprängda Nord Stream-ledningarna kan nätet startas om nästan omedelbart, enligt WSJ.
Planen lades på is i oktober, efter att Ukraina under press från president Donald Trump slutat attackera ryska raffinaderier. Men i fredags återupptog Kiev flygattackerna och har sedan dess slagit mot tre stora ryska raffinaderier på tre dagar. Det har gett frågan ny brådska inför de trepartssamtal mellan USA, Ryssland och Ukraina som planeras i Abu Dhabi i mitten av november.
Redan i oktober rapporterade New York Times att Witkoff och Kushner tagit upp idén med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev, enligt Kyiv Post, som också skriver att förslaget mött hårt motstånd i Berlin.
Helomvändning från Trump
Förslaget är en total kovändning jämfört med Trumps första mandatperiod.
Då kritiserade han upprepade gånger Tysklands förbundskansler Angela Merkel för gasledningen Nord Stream 2, varnade för att Tyskland skulle bli fånge hos Ryssland och införde sanktioner mot projektet 2019.
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Europa säger nej
Enligt EU:s lagstiftning ska all import av rysk gas vara utfasad senast vid utgången av 2027. EU:s energikommissionär Dan Jørgensen har sagt att förbudet bör bli permanent.
”Jag skulle definitivt inte lita på Ryssland. Inte ens om det blev fred i morgon, vilket vi alla hoppas på, sa han till en ungersk tidning i oktober”, enligt WSJ.
I enskilda samtal är tonen ännu hårdare. En hög nordisk tjänsteman säger till WSJ att idén går emot allt som Europa står för. En tjänsteman från ett stort EU-land jämför förslaget med när Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain offrade Tjeckoslovakien åt Hitler.
Iran-kriget kan ändra kalkylen
Samtidigt medger europeiska tjänstemän för WSJ att kriget mot Iran kan luckra upp motståndet. Qatars LNG-leveranser sitter fast i Persiska viken och gaspriserna har stigit kraftigt. Enligt EU har Europa lagt ytterligare 100 miljarder euro på energi till följd av kriget.
Europas gaslager är i dag ungefär 75 procent fulla, vilket är under niårssnittet inför vintern.
I dag kommer bara 11 procent av Europas gas från Ryssland, jämfört med 45 procent före den fullskaliga invasionen. Amerikansk LNG står för 30 procent av konsumtionen.
I Tyskland har högerextrema AfD redan gjort billig rysk gas till en central valfråga inför valet 2028.