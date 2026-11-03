Norska jättefyndet: 250 miljoner satsas på Europas största fyndighet

Det norska gruvbolaget Rare Earths Norway (REN) har fattat ett slutligt investeringsbeslut om en komplett pilotanläggning. Där ska hela kedjan testas, från malm till färdiga produkter av sällsynta jordartsmetaller. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagen.

Anläggningen byggs i en befintlig industribyggnad i Ulefoss i Nome kommun, alldeles intill fyndigheten. Enligt planen ska den tas i drift under tredje kvartalet 2027.

”Investeringen är ett konkret steg mot att sätta Fensfeltet i produktion”, säger Håvard Moe, vd för Rare Earths Norway, i en kommentar.

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Enligt Moe ska piloten användas för att verifiera bolagets processmetod och samla in driftdata. Den ska också leverera material till europeiska partner som ska testtillverka metall och magneter.

Moe tillträdde som vd den 1 september och efterträdde då Alf Reistad, som i dag är vice vd i bolaget.

Det offentliga tar en tredjedel av notan

Projektets totalbudget landar på cirka 250 miljoner norska kronor. Av dem kommer 56 miljoner i stöd från Innovasjon Norge och 20 miljoner från Telemark Utviklingsfond. Det innebär att drygt 30 procent av notan betalas med offentliga medel.

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”Pilotanläggningen gör det möjligt för Rare Earths Norway att verifiera teknologin och minska risken på vägen mot kommersiell produktion”, säger Håkon Haugli, vd för Innovasjon Norge.

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