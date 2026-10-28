En symbolisk gräns har överskridits när det gäller priset på gas i Europa. Orsaken är att oron för framtida hot har ökat.
Europeiska gaspriser stiger – oro för krig och kall vinter
De europeiska gaspriserna har stigit till över 100 euro per megawattimme för första gången på nästan fyra år.
Marknaden oroar sig inte bara för en upptrappning av kriget med Iran utan en potentiellt kall vinter i Europa.
Priset på nederländsk naturgas för leverans i november steg på onsdagen med 2,9 procent till 100,30 euro per megawattimme.
Förebeder sig på oroligheter
Det är den högsta nivån sedan december 2022, då energikrisen efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina pressade upp priserna kraftigt.
Uppgången kommer mot bakgrund av ökade förväntningar på nya amerikanska angrepp mot Iran.
USA:s president Donald Trump har signalerat att landet kan slå till efter mellanårsvalet den 3 november.
Enligt uppgifter i Wall Street Journal har USA även uppmanat flera arabländer i Persiska viken att förbereda sig för en kortvarig och intensiv militär kampanj mot Iran.
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Kan få stora konsekvenser
En eskalering kan få stora konsekvenser för den globala handeln med flytande naturgas, LNG.
Qatar, en av världens största exportörer, väntas få lägre exportvolymer i november och december om konflikten förvärras efter det amerikanska valet, enligt analysföretaget Energy Aspects.
Gaspriserna har stigit med 38 procent under oktober. Även terminspriserna för leveranser efter november har gått upp, vilket tyder på att marknaden räknar med att utbudet kan förbli ansträngt under vintern.
Priset på gas för leverans i december indikerar en uppskattad sannolikhet på 73 procent för brist på LNG från Mellanöstern under vintern. För en vecka sedan låg motsvarande sannolikhet på 51 procent.
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Vädret spelar in
Samtidigt ökar osäkerheten kring vädret. Prognoser pekar på möjligheten av en betydligt kallare vinter än normalt, vilket skulle öka behovet av gas för uppvärmning när den europeiska efterfrågan vanligtvis är som störst, skriver Financial Times.
Gaslagren i Europa är dessutom mindre välfyllda än normalt inför vintern. Kombinationen av högre efterfrågan och begränsade leveranser riskerar därmed att förvärra situationen.
Meteorologer varnar även för att en plötslig uppvärmning av stratosfären över polarområdena i början av november skulle kunna bidra till att kall arktisk luft rör sig söderut över norra Europa.
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