Europeiska gaspriser stiger – oro för krig och kall vinter

De europeiska gaspriserna har stigit till över 100 euro per megawattimme för första gången på nästan fyra år.

Marknaden oroar sig inte bara för en upptrappning av kriget med Iran utan en potentiellt kall vinter i Europa.

Priset på nederländsk naturgas för leverans i november steg på onsdagen med 2,9 procent till 100,30 euro per megawattimme.

Förebeder sig på oroligheter

Det är den högsta nivån sedan december 2022, då energikrisen efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina pressade upp priserna kraftigt.

Uppgången kommer mot bakgrund av ökade förväntningar på nya amerikanska angrepp mot Iran.

USA:s president Donald Trump har signalerat att landet kan slå till efter mellanårsvalet den 3 november.

Enligt uppgifter i Wall Street Journal har USA även uppmanat flera arabländer i Persiska viken att förbereda sig för en kortvarig och intensiv militär kampanj mot Iran.

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