Massflykt efter kontorskrav – kostade 185 miljoner dollar

Kontoren förberedas för återgång

Nu förbereder Paramount sina kontor i New York och Los Angeles för inflödet av kontorsarbetare. Enligt ett internt memo från ”Paramount RTO Task Force” som Business Insider tagit del av, instruerades anställda att städa och packa sina tillhörigheter senast 21 november.

Mellan 1 december och 2 januari ska de arbeta på distans. Dett medan kontoren förbereds för att säkerställa att alla får en dedikerad arbetsplats. Det nya kravet på fem dagars kontorsnärvaro träder i kraft 5 januari 2026.

”De flesta team kommer att stanna i sina nuvarande områden, även om vissa kommer att flytta våningsplan för att säkerställa att alla har sin egen dedikerade arbetsplats”, skrev Paramount RTO Task Force i mailet till de anställda.

Kommer säga upp fler

Paramount sa i slutet av oktober upp 1 000 anställda och planerar att skära ytterligare 1 miljard dollar i kostnader.

Företaget sa också att man kommer att avyttra vissa internationella verksamheter och säga upp ytterligare 1 600 anställda som en del av effektiviseringsarbetet.

Dolda uppsägningar allt vanligare

Även om vissa anställda hellre säger upp sig än ger upp flexibiliteten, använder arbetsgivare återgång-till-kontoret-krav som en strategi för ”dolda uppsägningar”. Det är där företag förväntar sig, och hoppas, att anställda slutar som en följd av kraven på kontorsnärvaro.

En undersökning från BambooHR 2024 med över 1 500 amerikanska chefer visade att omkring 25 procent av chefer på högsta nivå hoppades på frivillig personalomsättning till följd av återgång-till-kontoret-policyer.

Omkring 20 procent av HR-professionella sa att deras krav på kontorsåtergång avsiktligt var menade att minska personalstyrkan-

NBCUniversal har på liknande sätt gett sina anställda ett ultimatum att återvända till kontoret fyra dagar i veckan från januari 2026. Eller acceptera ett avgångsvederlag.

Microsoft följer trenden

Microsoft är det senaste storföretaget att skärpa sina krav. I september meddelade företaget att anställda måste arbeta från kontoret minst tre dagar i veckan. Det enligt ett internt mail från HR-chefen Amy Coleman som Business Insider tagit del av.

Policyn kommer att införas i tre faser med start i slutet av februari 2026, då anställda som bor inom 80 kilometer från Microsofts huvudkontor i Seattle-området måste följa det nya kravet.

Beslutet markerar en stor förändring för Microsoft, som tidigare var en av de mest flexibla aktörerna inom storföretagen.

Intressant nog verkar Microsoft ha raderat ett tidigare blogginlägg som prisade fördelarna med distansarbete. Länken leder numera till ett nytt inlägg från 31 juli som istället betonar hur hybridarbete ”skapat nya utmaningar för medarbetarengagemang” och hur AI kan lösa dem.

Fortsatt dragkamp om framtidens arbete

Bakom återgång-till-kontoret-vågen ligger flera faktorer. Enligt Kory Kantenga, chefsekonom för Amerika på LinkedIn, vill arbetsgivare utnyttja dyr kontorsfastighet och tror att anställda är mer produktiva på plats, rapporterar CNBC.

Forskaren Mark Ma vid University of Pittsburgh fann i en studie av S&P 500-företag att ”återgång-till-kontoret-krav är mer sannolika i företag med där cheferna är män med makt, enligt CNBC.

Hans forskning, som analyserade miljontals Glassdoor-recensioner, visade att arbetstillfredsställelsen sjönk signifikant efter sådana krav. Policyn ledde också till högre personalomsättning bland kvinnor, högt kvalificerade och seniora medarbetare – ”inte de personer man vill förlora”, konstaterar Ma.