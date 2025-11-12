Underhållningsjätten Paramount Skydance har drabbats av massiva uppsägningar efter att VD David Ellison krävt att alla anställda ska återvända till kontoret fem dagar i veckan. Omkring 600 medarbetare valde istället att ta avgångsvederlag. Det kostade företaget 185 miljoner dollar.
Massflykt efter kontorskrav – kostade 185 miljoner dollar
I september, efter den långdragna sammanslagningen värd 8 miljarder dollar mellan de två mediajättarna, meddelade vd David Ellison i ett mail till alla anställda att de måste arbeta på kontoret fem dagar i veckan. Eller acceptera ett avgångsvederlag.
Detta var en del av en serie effektiviseringar för att ”låsa upp Paramounts fulla potential”, enligt mailet, skriver Fortune.
”Några av de mest avgörande ögonblicken i mitt liv hände i rum där jag var en fluga på väggen, lyssnade och lärde. Jag har aldrig sett det hända på Zoom”, skrev Ellison.
Kostade 185 miljoner dollar
Omkring 600 anställda på vice-vd-nivå och lägre på företagets kontor i Los Angeles och New York valde avgångsvederlaget. Enligt företagets regulatoriska dokument kostade det företaget 185 miljoner dollar.
Dokumenten nämnde omstruktureringskostnader ”associerade med åtgärder för att anpassa verksamheten kring våra strategiska prioriteringar”.
Totalt förväntar sig Paramount att ådra sig 1,7 miljarder dollar i omstruktureringskostnader, enligt ett aktieägarbrev som släpptes måndagen förra veckan.
Kontoren förberedas för återgång
Nu förbereder Paramount sina kontor i New York och Los Angeles för inflödet av kontorsarbetare. Enligt ett internt memo från ”Paramount RTO Task Force” som Business Insider tagit del av, instruerades anställda att städa och packa sina tillhörigheter senast 21 november.
Mellan 1 december och 2 januari ska de arbeta på distans. Dett medan kontoren förbereds för att säkerställa att alla får en dedikerad arbetsplats. Det nya kravet på fem dagars kontorsnärvaro träder i kraft 5 januari 2026.
”De flesta team kommer att stanna i sina nuvarande områden, även om vissa kommer att flytta våningsplan för att säkerställa att alla har sin egen dedikerade arbetsplats”, skrev Paramount RTO Task Force i mailet till de anställda.
Kommer säga upp fler
Paramount sa i slutet av oktober upp 1 000 anställda och planerar att skära ytterligare 1 miljard dollar i kostnader.
Företaget sa också att man kommer att avyttra vissa internationella verksamheter och säga upp ytterligare 1 600 anställda som en del av effektiviseringsarbetet.
Dolda uppsägningar allt vanligare
Även om vissa anställda hellre säger upp sig än ger upp flexibiliteten, använder arbetsgivare återgång-till-kontoret-krav som en strategi för ”dolda uppsägningar”. Det är där företag förväntar sig, och hoppas, att anställda slutar som en följd av kraven på kontorsnärvaro.
En undersökning från BambooHR 2024 med över 1 500 amerikanska chefer visade att omkring 25 procent av chefer på högsta nivå hoppades på frivillig personalomsättning till följd av återgång-till-kontoret-policyer.
Omkring 20 procent av HR-professionella sa att deras krav på kontorsåtergång avsiktligt var menade att minska personalstyrkan-
NBCUniversal har på liknande sätt gett sina anställda ett ultimatum att återvända till kontoret fyra dagar i veckan från januari 2026. Eller acceptera ett avgångsvederlag.
Microsoft följer trenden
Microsoft är det senaste storföretaget att skärpa sina krav. I september meddelade företaget att anställda måste arbeta från kontoret minst tre dagar i veckan. Det enligt ett internt mail från HR-chefen Amy Coleman som Business Insider tagit del av.
Policyn kommer att införas i tre faser med start i slutet av februari 2026, då anställda som bor inom 80 kilometer från Microsofts huvudkontor i Seattle-området måste följa det nya kravet.
Beslutet markerar en stor förändring för Microsoft, som tidigare var en av de mest flexibla aktörerna inom storföretagen.
Intressant nog verkar Microsoft ha raderat ett tidigare blogginlägg som prisade fördelarna med distansarbete. Länken leder numera till ett nytt inlägg från 31 juli som istället betonar hur hybridarbete ”skapat nya utmaningar för medarbetarengagemang” och hur AI kan lösa dem.
Fortsatt dragkamp om framtidens arbete
Bakom återgång-till-kontoret-vågen ligger flera faktorer. Enligt Kory Kantenga, chefsekonom för Amerika på LinkedIn, vill arbetsgivare utnyttja dyr kontorsfastighet och tror att anställda är mer produktiva på plats, rapporterar CNBC.
Forskaren Mark Ma vid University of Pittsburgh fann i en studie av S&P 500-företag att ”återgång-till-kontoret-krav är mer sannolika i företag med där cheferna är män med makt, enligt CNBC.
Hans forskning, som analyserade miljontals Glassdoor-recensioner, visade att arbetstillfredsställelsen sjönk signifikant efter sådana krav. Policyn ledde också till högre personalomsättning bland kvinnor, högt kvalificerade och seniora medarbetare – ”inte de personer man vill förlora”, konstaterar Ma.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
