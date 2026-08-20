Lundin sänker kopparprognosen efter väderkaos – priserna stiger kraftigt

Ett nytt oväder slagit ut gruvdriften vid Caserones i norra Chile. Den senaste stormen drog in den 13 augusti och förde med sig kraftigt regn, tung snö och hårda vindar som skadade en redan utsatt kraftledning.



Dagen därpå förlorade gruvan åter strömförsörjningen när en transmissionsmast gav vika under snö och vindar.

Det här är det andra större avbrottet på kort tid. Caserones stod utan ström redan 18–30 juli, och de två stormarna har nu förlängt återhämtningen betydligt.

Prognosen skruvas ner

Enligt Mining.com sänker Lundin Mining sin prognos för Caserones till 120 000–130 000 ton, på 100-procentsbasis, från tidigare 130 000–140 000 ton efter de nya stoppen.



Bolaget höjer samtidigt kostnadsprognosen till 2,15–2,35 dollar per pund, eftersom stilleståndet blivit längre och mer omfattande än väntat.

Även koncernens totala kopparprognos påverkas. Lundin räknar nu med 300 000–325 000 ton för året, och kostnaderna stiger till 1,95–2,15 dollar per pund.

Kopparpriset stiger i takt med störningarna

Kopparpriset rör sig uppåt i spåren av väderkaoset och de nya produktionsstörningarna.



På Mining.com syns en dagsuppgång på +2,72 % till 5,6358 dollar per pund . Det är en tydlig rörelse i en marknad som redan är känslig för utbudsproblem.

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Reparationer och tillfartsvägar fördröjer återstarten

Lundin uppger att arbetet med att återställa kraft, reparera skadad infrastruktur och öppna tillfartsvägar fortsätter.



Men de två stormarna har förlängt stilleståndet och försenat återgången till full produktion. Bolaget betonar att fokus nu ligger på att få Caserones tillbaka i drift så snabbt och säkert som möjligt.

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