Intel föll 26 procent – Son håller kvar sitt miljardbet

Hoppas fortfarande på uppsidan

Trots raset backar Son inte. Tvärtom visar innehavet att SoftBank har fortsatt att satsa stort på Intel. Han ökade sin Intel-position i den rapporterade portföljen, i stället för att minska exponeringen.

ANNONS

Intel redovisade ett starkt kvartal med 25 procent högre intäkter och kraftigt förbättrat resultat. Intäkterna inom Data Center and AI ökade samtidigt kraftigt. Samtidigt berättar bolaget att de planerar mycket stora satsningar på fabriker och produktion de närmaste åren.



Det är just den typen av långsiktiga projekt som Masayoshi Son brukar gå tungt in i.

Han har gjort liknande drag förr: valt ett bolag han anser vara avgörande för en större teknologisk förändring och gått in tungt, även när marknaden tvekat.

Läs också: ”Perversa glasögonen” kan förbjudas på bio. Realtid

En portfölj som säger mer än ord

Men att två tredjedelar av SoftBanks USA-portfölj ligger i en enda aktie är ovanligt även för Son. Det visar hur starkt han tror på Intels vändning och bolagets potential inom AI och halvledare.

Läs mer: AI som världsledare? ”Homo sapiens är farligare än AI”. Dagens PS