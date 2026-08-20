SoftBanks grundare Masayoshi Son satsade två tredjedelar av sin USA‑portfölj på Intel. När innehavet blev offentligt hade aktien redan rasat 26 procent – ett koncentrationsbet som just nu slår hårt.
Intel föll 26 procent – Son håller kvar sitt miljardbet
Softbanks grundare Masayoshi Son har valt att lägga dryga 12 miljarder dollar på Intel.
När positionen blev offentlig hade Intel redan rasat 26 procent. Men frågan är om satsningen var en missräkning?
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Portföljen slutade vara en portfölj
Resten av SoftBanks amerikanska innehav bleknar bredvid Intel. Symbotic står för knappt tio procent. T‑Mobile för nio. Fintechkorgen – Klarna, Chime, eToro och Nu – är i praktiken brus.
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Hoppas fortfarande på uppsidan
Trots raset backar Son inte. Tvärtom visar innehavet att SoftBank har fortsatt att satsa stort på Intel. Han ökade sin Intel-position i den rapporterade portföljen, i stället för att minska exponeringen.
Intel redovisade ett starkt kvartal med 25 procent högre intäkter och kraftigt förbättrat resultat. Intäkterna inom Data Center and AI ökade samtidigt kraftigt. Samtidigt berättar bolaget att de planerar mycket stora satsningar på fabriker och produktion de närmaste åren.
Det är just den typen av långsiktiga projekt som Masayoshi Son brukar gå tungt in i.
Han har gjort liknande drag förr: valt ett bolag han anser vara avgörande för en större teknologisk förändring och gått in tungt, även när marknaden tvekat.
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En portfölj som säger mer än ord
Men att två tredjedelar av SoftBanks USA-portfölj ligger i en enda aktie är ovanligt även för Son. Det visar hur starkt han tror på Intels vändning och bolagets potential inom AI och halvledare.
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