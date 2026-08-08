Microsoft lättar på klimatkraven – tar hjälp av Big Oil

Microsofts växande behov av snabb och stabil energi har öppnat en helt ny marknad för Big Oil. Chevron, en av de största producenterna i Permian‑bassängen – det enorma olje‑ och gasområdet i Västtexas – ser datacenter som nästa stora affärsområde.



Enligt Fortune bygger bolaget nu naturgasbaserad kraft motsvarande el till över två miljoner hushåll – energi som ska gå direkt till ett Microsoft-datacenter.

Chevron beskriver satsningen som en plattform för fortsatt expansion. Bolaget har säkrat utrustning, mark och tillgång till naturgas och säger sig kunnaMicrosoft lättar på klimatkraven – tar hjälp av Big Oil skala upp i både Texas, Rockies‑regionen och delar av Mellanvästern.

Läs mer: Anthropics AI hotar jobben – nu satsar bolaget 170 miljoner för att hantera följderna – Realtid

Elnätet räcker inte – hyperscalers bygger eget

Realtid har tidigare skrivit att det är kapprustning mellan de stora AI-bolagen när det gäller att hitta energi till anläggningarna. USA:s elnät klarar inte den explosiva efterfrågan.



I Texas har myndigheterna till och med pausat nya datacenteranslutningar till det ordinarie nätet. Därför bygger Microsoft och Chevron sin egen lösning som byggs bakom mätaren och därför kan leverera kraft utan att först behöva en ny anslutning till Texas elnät.

För Microsoft innebär det att klimatmålen tillfälligt får stå tillbaka. Bolaget har inte övergett sina ambitioner, men prioriterar nu snabb och skalbar energi för att hålla jämna steg med AI‑utvecklingen.

Missa inte: Konsultjätten rasar på börsen – investerare oroar sig för AI – Realtid

Ett långsiktigt, skalbart avtal

ANNONS

Flera andra hyperscaler‑projekt i Texas har fastnat i planeringsstadiet. OpenAI, Fermi och Pacifico Energy har större projekt på ritbordet, men flera av dem saknar fortfarande kunder.



Chevron däremot har ett 20‑årsavtal med Microsoft och en modell som går att kopiera till fler regioner.

ExxonMobil är den enda aktör som kan matcha Chevrons skala, men fokuserar i stället på koldioxidinfångning för datacenter – inte på att leverera kraften.

Läs också: AI-vinnarna: IT-bolagen som får tekniken att leverera. Realtid

Klimatfrågan kvarstår

Chevron betonar att naturgas är renare än kol och att framtida gasverk kan utrustas med koldioxidinfångning.



Bolaget lyfter även möjligheten att komplettera med sol, batterier och på sikt geotermi.



Men den grundläggande konflikten kvarstår: AI‑boomen driver fram ny fossil kraft i stor skala.

Missa inte: Genikodaren bakom Kinas AI-chock. Realtid