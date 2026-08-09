Datastölden skakar Liechtenstein – superrikas hemligheter på drift

Natten till den 30 juli stals uppgifter om 31 000 rättssubjekt ur Liechtensteins register över ekonomiskt berättigade personer – ett register som avslöjar vilka personer som ytterst kontrollerar eller är ekonomiskt berättigade till bolag, stiftelser och truster.



Regeringschefen Brigitte Haas säger att myndigheterna varken känner gärningsmän eller motiv.



Det finns hittills inga kända uppgifter om att informationen har erbjudits till försäljning på darknet. Det har inte heller inkommit krav på en lösensumma. Haas konstaterar att osäkerheten är ”mycket otillfredsställande”.

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Gamla sår rivs upp

Intrånget väcker minnen av Zumwinkel-affären 2008, skriver NZZ. Då stals uppgifter om förmögenheter och stiftelsestrukturer i Liechtenstein, vilket ledde fram till omfattande tyska skatteutredningar.



Efter skandalen tvingades Liechtenstein överge sin svartpengsprofil och införa en strategi för att stoppa svarta pengar.



Stiftelserna blev därefter främst ett verktyg för arvs- och långsiktig förmögenhetsplanering.

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Kunder oroas – och förtroendet prövas

Juristen Fabian Teichmann beskriver intrånget som en potentiell katastrof för de drabbade familjerna.



De stulna uppgifterna – namn, födelsedatum, nationalitet och bosättningsland – kan användas för utpressning, identitetsmissbruk och bedrägerier.



Även om inga kontonummer eller förmögenhetsuppgifter ingår kan kriminella enkelt komplettera informationen via öppna källor.

I Liechtenstein är det dyrt att upprätta en stiftelse. Det innebär att många av de personer som förekommer i registret kan vara mycket förmögna.



”Man grundar inte en stiftelse i Liechtenstein för några miljoner”, konstaterar Teichmann.



Journalisten David Sele beskriver det inträffade som det värsta som skulle kunna hända för förtroendet. Om staten inte klarar av att skydda känsliga data hotas hela finansplatsens trovärdighet.

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Bankerna försöker lugna marknaden

Liechtensteins banker betonar att intrånget gäller ett separat register och att deras egna system inte är berörda.



Bankföreningens vd Simon Tribelhorn säger att kunder inte har någon anledning att ifrågasätta säkerheten i sina bankrelationer.



Regeringen framhåller att de stulna uppgifterna inte innehåller adresser, telefonnummer eller kontodata, vilket har lugnat vissa kunder.

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