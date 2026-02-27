Länder hoppas att AI ska lösa statsskulden – kan få helt fel

Det finns en påtaglig optimism, åtminstone i vissa kretsar, om att artificiell intelligens ska rädda de rika ländernas pressade statsfinanser.

Men dessa förhoppningar kan vara överdrivna, varnar experter.

Även om ett produktivitetslyft från AI skulle ge ekonomin extra fart bedömer flera ekonomer att det inte räcker för att lösa de strukturella skuldproblemen i USA, Europa och Japan.

Vill ha AI-driven tillväxt

Skuldkvoterna i många utvecklade ekonomier ligger redan över 100 procent av BNP och väntas fortsätta stiga till följd av åldrande befolkningar, högre räntekostnader samt ökade utgifter för försvar och klimatomställning.

Mot den bakgrunden har vissa beslutsfattare, särskilt i USA, uttryckt hopp om att AI-driven tillväxt ska bryta den långvariga produktivitetsavmattningen efter finanskrisen 2008.

Beräkningar som delats med Reuters av bland andra Organisation for Economic Co-operation and Development visar att ett varaktigt produktivitetslyft som också höjer sysselsättningen kan dämpa skuldökningen.