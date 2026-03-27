Krigets pris: Putin begär donationer från oligarkerna

Rysslands president Vladimir Putin har vänt sig direkt till landets affärselit för att säkra finansieringen av invasionen i Ukraina.

Vid ett möte med framstående affärsmän klargjorde han att kriget ska fortsätta tills hela Donbas-regionen är säkrad, oavsett de växande hålen i statsbudgeten.

Putin säkrar miljardbelopp

Trots ett budgetunderskott som redan under årets två första månader nått 90 procent av helårsmålet, tvekar inte oligarkerna att öppna plånboken. Metallmagnaten Oleg Deripaska uppges ha tackat ja till förfrågan, medan Suleiman Kerimov enligt uppgifter är beredd att bidra med 100 miljarder rubel, enligt uppgifter från Financial Times.

Tidigare har Kreml förlitat sig på höjd moms och tillfälliga skatter på stora bolag.

Men när försvarsnotan steg med 42 procent förra året till astronomiska 13,1 biljoner rubel, räcker inte de ordinarie kanalerna till längre.

Oljan som livlina

Trots sanktionstryck har Ryssland fått en tillfällig boost genom ökade oljeintäkter till följd av konflikten mellan USA och Iran.

Vladimir Putin varnar dock sina allierade för att räkna med att dessa extrainkomster blir långvariga. Enligt lobbyledaren Alexander Shokhin räknar presidenten med att kriget i Mellanöstern kan vara över inom en månad.

Samtidigt rapporteras svåra motgångar för Ryssland i Ukraina. Man rapporteras förlora territorier och förlorar soldater i hög fart.