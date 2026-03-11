Ukraina har återtagit en yta stor som Hjälmaren

Sista möjligheten att teckna i Sveriges ledande importör av fritidsfordon

De nya uppgifterna pekar på att den ryska krigsmaskinen har svårt att hålla jämna steg med de ukrainska motattackerna.

Enligt officiella källor har de ukrainska styrkorna lyckats bryta igenom och återta ockuperade områden.

Ukraina avancerar

Detaljerna kring operationen blev offentliga under tisdagen. Enligt Oleksandr Komarenko, chef för den operativa avdelningen vid Ukrainas generalstab, har luftburna trupper och mekaniserade brigader befriat över 400 kvadratkilometer, rapporterar Politico.

Det innebär att Ukraina nu har återtagit nästan full kontroll över den östra Dnipropetrovsk-regionen. Endast ett fåtal mindre bosättningar återstår att rensa från ryska trupper innan regionen är helt säkrad.

Genom att pressa tillbaka de ryska styrkorna undergräver Ukraina Moskvas försök att etablera buffertzoner längs gränsen. Det här är ett hårt slag mot Rysslands planerade offensiver under våren och sommaren.

Planerna på Zaporizjzja hotas

Enligt en analys från Institute for the Study of War genererar de ukrainska motattackerna nu effekter på både operativ och strategisk nivå. Ryska befälhavare hade hoppats på att kunna avancera mot staden Zaporizjzja.

Nu tvingas Moskva sannolikt att helt revidera eller överge sina planerade operationer i både Zaporizjzja och Donetsk. Samtidigt betonar president Volodymyr Zelenskyy att ukrainska styrkor håller linjen även i nordost.

Trots att Ryssland fortsätter att sätta press vid gränsområdena i Sumy och Charkiv, menar Volodymyr Zelenskyy att de ryska försöken att skapa nya buffertzoner där har blockerats.