Ryssland tar några meter om dagen – med massor av döda

Rysslands militära offensiv i Ukraina präglas av stigande förluster, ökande desertion och minimala territoriella framsteg.

Officiellt hävdar Moskva att rekryteringen av nya soldater fungerar.

Men samlade bedömningar visar från europeiska och ukrainska källor att nästan hela tillskottet går åt till att ersätta stupade, sårade eller saknade soldater på slagfältet, skriver Dagens PS med hänvisning till Financial Times.

Rör sig bara tiotals meter per dag

Analyser pekar på att de ryska styrkornas nuvarande taktik har svårt att leverera operativa genombrott.

I stället för snabba framryckningar har kriget utvecklats till ett utdraget utnötningskrig där Ryssland betalar ett mycket högt pris för små vinster.

Enligt flera bedömare har de ryska offensiverna under 2024 och 2025 rört sig framåt i en takt på så lite som mellan 15 och 70 meter per dag i de mest intensiva stridszonerna.