12 feb. 2026

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Ryssland tar några meter om dagen – med massor av döda

ryssland
De ryska förlusterna är betydligt större än vad Ryssland själva vill erkänna, enligt bedömningar. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Publicerad: 12 feb. 2026

Den ryska invasionen av Ukraina kostar enormt många människoliv och ger bara små vinster. Det är slutsatsen i en ny rapport.

Rysslands militära offensiv i Ukraina präglas av stigande förluster, ökande desertion och minimala territoriella framsteg.

Officiellt hävdar Moskva att rekryteringen av nya soldater fungerar.

Men samlade bedömningar visar från europeiska och ukrainska källor att nästan hela tillskottet går åt till att ersätta stupade, sårade eller saknade soldater på slagfältet, skriver Dagens PS med hänvisning till Financial Times.

Rör sig bara tiotals meter per dag

Analyser pekar på att de ryska styrkornas nuvarande taktik har svårt att leverera operativa genombrott.

I stället för snabba framryckningar har kriget utvecklats till ett utdraget utnötningskrig där Ryssland betalar ett mycket högt pris för små vinster.

Enligt flera bedömare har de ryska offensiverna under 2024 och 2025 rört sig framåt i en takt på så lite som mellan 15 och 70 meter per dag i de mest intensiva stridszonerna.

Över 300 000 döda

Den långsamma framryckningen beskrivs som historiskt anmärkningsvärd.

En rapport från den amerikanska tankesmedjan Center for Strategic and International Studies bedömer att Rysslands offensiva tempo är långsammare än i nästan alla större krig under de senaste hundra åren.

Samtidigt uppskattas de ryska förlusterna till minst 325 000 dödade soldater, en siffra som vida överstiger förlusterna i samtliga ryska och sovjetiska krig sedan andra världskriget sammantaget.

Drönare gör det svårt

Den moderna krigföringen, där drönare spelar en avgörande roll, har ytterligare försvårat situationen för de ryska styrkorna.

Obemannade system står nu för en majoritet av döda och sårade på båda sidor, vilket gör traditionella markoffensiver extremt kostsamma och riskfyllda.

Detta har bidragit till att bromsa ryska framryckningar och öka slitaget på personalen.

Måste höja bonusarna

För att upprätthålla bemanningen har Ryssland kraftigt höjt värvningsbonusarna.

Dessa utgifter motsvarar en betydande andel av landets ekonomi och finansieras via både statliga och regionala budgetar.

Samtidigt rapporteras det om ökande desertion och svårigheter att locka nya soldater i takt med att kriget drar ut på tiden.

Läs mer: Ukrainas järnväg skjuts sönder – repareras direkt. Dagens PS

