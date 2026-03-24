Kriget sänker kronan – nu väntar nästa stora prövning

När oron ökar i världen flyr investerare till större och säkrare valutor. Sedan kriget i Iran bröt ut har kronan följt mönstret och minskat i värde.

Nedgången är dock än så länge begränsad. Kronan har tappat drygt fyra procent mot dollarn och drygt en procent mot euron. Samtidigt håller valutamarknaden sig lugnare än börsen, där svängningarna ökat kraftigt.

Historiskt svag i kriser

Kronan har ett tydligt mönster: den pressas när det blåser. Under de senaste kriserna, alltifrån från finanskrisen till pandemin och inflationen, har valutan försvagats kraftigt.

En investerare som bara hållit kronor genom dessa perioder hade förlorat stort mot både dollar och euro. Det visar hur känslig kronan är för global oro och minskad riskvilja, rapporterar Dagens Industri

Utdelningarna kan pressa mer

Nu väntar nästa prövning. Under våren planerar svenska storbolag att dela ut hundratals miljarder kronor. En stor del går till utländska ägare.

ANNONS

När bolagen delar ut pengar växlar investerare kronor till andra valutor. Det ökar utbudet av kronor på marknaden och pressar kursen. De flesta år försvagas kronan under utdelningsperioden.

Avgörs av världsekonomin

Krigets effekter avgör hur kronan utvecklas. Om konflikten driver upp energipriser och inflation kan världsekonomin bromsa in.

Det skulle slå hårt mot Sverige, som är beroende av export och internationellt kapital. Samtidigt tror många analytiker att kronan kan stärkas på sikt.

Men på kort sikt styr kapitalflöden och osäkerhet. Och just nu talar mycket för att pressen på kronan består.

