Valutaexperter brukar ofta säga att mindre valutor som kronan ofta tar stryk i oroliga tider. Ändå överraskade vår valuta med en kraftig uppgång trots ett mycket oroligt 2025.

Eurozonens dämpade tillväxt och USA:s osäkra politiska läge och svåra ekonomiska läge säkrade markanta uppgångar för kronan genom 2025. Sverige har sett väl positionerat ut med högst relevanta industrier och goda chanser för en högkonjunktur.

Dollarn föll alltså från en toppnotering på 11 kronor och 21 öre till en botten i februari i år på 8 kronor och 77 öre. Men sedan dess har läget förändrats.

Inte oro utan olja

Dollarns uppgång har inte bara varit mot kronan. Länder som av olika anledningar är hårt exponerade mot det höga oljepriset har sett hur valutorna har tappat mark. Många oljeländer har istället fått starkare valutor.

Dessutom menar många att dollarns status som en trygg hamn i oroliga tider har stärkts, inte minst då dollarn har stärkts medan guldet har backat.

Men Nordea menar att det framför allt ska förstås i relation till oljan, inte som en flykt till en trygg hamn.

”Nuvarande ”dollarförstärkning” är inte en ”safe haven” rotation utan det är en direkt konsekvens av att omvärlden måste köpa fler dollar för att komma över ett fat olja”, skriver Nordea i sitt morgonbrev på fredagen och fortsätter:

”Titta på rörelsen i USDCAD eller USDNOK som är ner/sidledes sedan inledningen av månaden! Ingen safe haven där inte då definitionen på safe haven är att dollarn stärks mot ALLT.”

Det är också i linje med hur 2025 utvecklades, då dollarn föll trots att året var fullt av besvärliga geopolitiska risker. Och guldet trampar vatten för att chanserna till snabba räntesänkningar i USA har minskat snabbt.