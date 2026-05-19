Irankriget sänker EU: "Står inför stagflationschock"

Orsaken är det fortsatta Irankriget.

Vi står inför en stagflationschock, sade ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis till CNBC på måndagen.

Stagflation innebär att hög inflation råder samtidigt som ekonomin stagnerar.

Sänkt prognos för EU

Dombrovskis säger att Europeiska Unionen, i sin vårprognos som släpps senare i veckan, kommer att sänka de ekonomiska tillväxtsiffrorna och höja inflationssiffrorna.

Valdis Dombrovskis är EU:s ekonomikommissionär. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

Han tillägger att unionens handlingsutrymme är ”mer begränsat nu”, och lämnar mindre utrymme för den typ av breda finanspolitiska åtgärder som sågs under pandemin.

Vi tycker att det är viktigt att de stödåtgärder vi vidtar är tillfälliga och riktade, inte sådana som faktiskt upprätthåller en hög efterfrågan på fossila bränslen.

