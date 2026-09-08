Donald Trump väntas göra det dyrare att ta in koppar till USA. Det har fått handlare att skynda sig att flytta stora mängder metall till landet – och priset har rusat till rekordnivå.
Kopparn når rekordnivå när USA dammsuger marknaden
På London Metal Exchange steg tremånaderskontraktet på koppar till 14 533 dollar per ton, efter en uppgång på 17 procent det senaste året.
Tullarna driver upp priset
Den senaste tidens uppgång har framför allt handlat om USA. Marknaden räknar med att president Donald Trump kommer att imföra tullar på import av raffinerad koppar. Det har fått handlare att försöka flytta stora mängder koppar till USA innan eventuella tullar börjar gälla.
Anledningen till att handlare vill importera koppar är för att metallen varit dyrare på den amerikanska Comex-börsen än på andra marknader. Det har gjort det lönsamt för handlare att köpa koppar på andra håll och sälja den i USA.
Så länge prisskillnaden finns kvar tjänar handlarna på att flytta metallen dit priset är högst. Men när kopparn lämnar andra marknader minskar samtidigt mängden metall som finns tillgänglig där.
Det syns tydligt i lagren som är kopplade till London Metal Exchange (LME). De globala kopparlagren är fortfarande relativt stora, men en stor del av metallen finns nu i USA.
Samtidigt har mängden koppar i LME:s lager runt om i världen minskat kraftigt. Det innebär att det nu finns mindre metall tillgänglig för snabb leverans på andra marknader.
Läs också: Kan bli Europas största koppargruva – tar stort kliv framåt. Realtid
Gruvorna hinner inte med
Den kortsiktiga prisrusningen har kommit ovanpå ett mer långvarigt problem. Efterfrågan på koppar har under flera år ökat snabbare än gruvindustrin har kunnat bygga ut utbudet.
Många av världens stora koppargruvor är gamla och har svårt att hålla jämna steg med efterfrågan. Samtidigt behövs mer koppar till bland annat datacenter, förnybar energi och elnät.
I augusti minskade dessutom Chiles kopparleveranser till den lägsta nivån på mer än ett år, trots de höga priserna. Flera stora gruvbolag har också haft produktionsproblem under året.
Missa inte: Råvaruhaveriet börjar inte i gruvan. Realtid
Höga priser har inte stoppat uppgången
Det höga priset kan bli ett problem för kopparmarknaden på längre sikt. När koppar blir dyrare kan köpare börja leta efter andra material eller minska sin användning.
Hittills har det dock inte räckt för att stoppa uppgången.
För gruvbolagen är utvecklingen desto mer positiv. Rio Tinto, BHP, Glencore och Zijin Mining redovisade alla kraftigt högre vinster i sina senaste rapporter, hjälpta av resultaten från kopparverksamheterna.
På London Metal Exchange låg kopparpriset vid handelsdagens slut på 14 513 dollar per ton. Därmed har priset fortsatt ligga nära rekordnivån, samtidigt som marknaden fortfarande väntar på besked om USA kommer att införa tullar på import av primär koppar.
Missa inte: Många gruvbolag byter namn – försöker ställa sig in hos Trump. Realtid