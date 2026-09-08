Kopparn når rekordnivå när USA dammsuger marknaden

På London Metal Exchange steg tremånaderskontraktet på koppar till 14 533 dollar per ton, efter en uppgång på 17 procent det senaste året.

Tullarna driver upp priset

Den senaste tidens uppgång har framför allt handlat om USA. Marknaden räknar med att president Donald Trump kommer att imföra tullar på import av raffinerad koppar. Det har fått handlare att försöka flytta stora mängder koppar till USA innan eventuella tullar börjar gälla.

Anledningen till att handlare vill importera koppar är för att metallen varit dyrare på den amerikanska Comex-börsen än på andra marknader. Det har gjort det lönsamt för handlare att köpa koppar på andra håll och sälja den i USA.

Så länge prisskillnaden finns kvar tjänar handlarna på att flytta metallen dit priset är högst. Men när kopparn lämnar andra marknader minskar samtidigt mängden metall som finns tillgänglig där.

Det syns tydligt i lagren som är kopplade till London Metal Exchange (LME). De globala kopparlagren är fortfarande relativt stora, men en stor del av metallen finns nu i USA.



Samtidigt har mängden koppar i LME:s lager runt om i världen minskat kraftigt. Det innebär att det nu finns mindre metall tillgänglig för snabb leverans på andra marknader.

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