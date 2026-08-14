En våg av gruvbolag med liknande namn har plötsligt sköljt över USA. Det finns en särskild orsak till det.
Många gruvbolag byter namn – försöker ställa sig in hos Trump
Amerikanska myndigheter satsar miljardbelopp på att minska landets beroende av Kina för kritiska mineraler.
Nu försöker gruvbolag dra nytta av satsningarna genom att ge företagen namn som signalerar amerikansk tillhörighet och nationell säkerhet.
På senare år har bolag med namn som U.S. Critical Materials, U.S. Critical Metals och U.S. Critical Minerals dykt upp.
Gäller även bolag från Australien
Efter Donald Trumps återkomst till Vita huset har ytterligare företag tillkommit, däribland American Critical Minerals, US1 Critical Minerals och Absolutely Critical Resources, skriver Wall Street Journal.
US1 Critical Minerals är baserat i Australien och har bland annat rättigheter att leta efter uran i södra Tanzania.
Trots det framhåller bolaget sin amerikanska inriktning. Företagets webbplats är fylld av amerikanska symboler, däribland Frihetsgudinnan och en cowboy i ett majsfält.
Även australiska Trigg Minerals har anpassat sig. Bolaget, som arbetar med volfram och antimon i västra USA, bytte förra året namn till American Tungsten and Antimony.
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Lätt att blanda ihop
Motiveringen var att det nya namnet bättre skulle överensstämma med amerikanska säkerhetsintressen och statliga inköpsmål.
Problemet är att namnbytena gör det allt svårare att skilja bolagen åt. Det finns redan företag som heter United States Tungsten, American Tungsten, United States Antimony och American Antimony.
För investerare kan förväxlingarna bli kostsamma. Ett exempel är Critical Metals Corp, som har ett projekt för sällsynta mineraler på Grönland.
Bolagets ledning har fått frågor från investerare som trott att företaget i stället sysslar med koppar och kobolt i Kongo. Det beror på att ett annat bolag heter Critical Metals PLC.
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Svåröverskådlig marknad
Liknande problem finns bland företag som använder begrepp som rare earth, critical minerals och critical metals.
Namnen beskriver visserligen verksamheten, men gör samtidigt marknaden allt mer svåröverskådlig.
Bakom utvecklingen ligger de stora amerikanska stödprogrammen för mineralindustrin. Washington vill bygga upp en inhemsk försörjningskedja för råvaror som används i bland annat elektronik, batterier, försvarsmateriel och annan strategisk industri.
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