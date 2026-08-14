Många gruvbolag byter namn – försöker ställa sig in hos Trump

Amerikanska myndigheter satsar miljardbelopp på att minska landets beroende av Kina för kritiska mineraler.

Nu försöker gruvbolag dra nytta av satsningarna genom att ge företagen namn som signalerar amerikansk tillhörighet och nationell säkerhet.

På senare år har bolag med namn som U.S. Critical Materials, U.S. Critical Metals och U.S. Critical Minerals dykt upp.

Gäller även bolag från Australien

Efter Donald Trumps återkomst till Vita huset har ytterligare företag tillkommit, däribland American Critical Minerals, US1 Critical Minerals och Absolutely Critical Resources, skriver Wall Street Journal.

US1 Critical Minerals är baserat i Australien och har bland annat rättigheter att leta efter uran i södra Tanzania.

Trots det framhåller bolaget sin amerikanska inriktning. Företagets webbplats är fylld av amerikanska symboler, däribland Frihetsgudinnan och en cowboy i ett majsfält.

Även australiska Trigg Minerals har anpassat sig. Bolaget, som arbetar med volfram och antimon i västra USA, bytte förra året namn till American Tungsten and Antimony.

ANNONS

Läs mer: Nedlagd gruva i Bergslagen nyckel till Europas volfram-kris? Dagens PS