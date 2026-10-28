Konkursvågen sveper över Tyskland: “Ingen lättnad i sikte”

Transport, bygg och bilindustri utsatta

Allianz Trade pekar ut transport och logistik, byggsektorn, hotell och restaurang samt bil- och maskinindustrin som de mest utsatta branscherna. Destatis siffror bekräftar bilden. Transport och lagring hade högst konkursfrekvens under årets första sju månader, med 85,5 konkurser per 10 000 företag. Det är dubbelt så mycket som snittet för alla branscher.

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Trots ökningen ligger konkurserna fortfarande klart under topparna från finanskrisen. De är dock betydligt högre än före pandemin.

Ingen lättnad 2027

För nästa år räknar Allianz Trade med oförändrade, men fortsatt höga, nivåer. Sedan 2021 har konkurserna ökat med 85 procent och ligger nu 30 procent över nivån före pandemin.

”För 2027 syns ingen lättnad. Konflikten i Mellanöstern är bara en av drivkrafterna. Till det kommer en ogynnsam mix av utdragen konjunktursvacka och strukturella problem som kompetensbrist och höga driftskostnader”, säger Milo Bogaerts.

Först 2028 väntas en vändning, med en nedgång på fem procent till 24 600 fall.

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Tyskland har redan drabbats av flera stora kollapser i år. Varuhuskedjan Galeria ansökte den 2 oktober om ett nytt insolvensförfarande, den fjärde ansökan på sex år, med omkring 12 000 anställda berörda.

Industrins problem har tidigare beskrivits som ett fritt fall, och industriorganisationen BDI har varnat för att regeringen inte agerar tillräckligt beslutsamt.

239 000 jobb i farozonen

Enligt Allianz Trade hotas 239 000 tyska jobb direkt av konkurser under 2026 och 2027. Globalt är 2,7 miljoner jobb i farozonen, varav 1,6 miljoner i Europa. Bara Frankrike har fler hotade jobb än Tyskland.

Allianz Trades globala vd Aylin Somersan Coqui pekar på räntorna som en växande belastning. Enligt bolaget kommer 60 procent av länderna att hålla högre styrräntor 2027 än under de föregående 12 till 24 månaderna. I Västeuropa skulle en höjning av bankernas utlåningsräntor med en procentenhet ge företagen 6–10 miljarder euro i extra räntekostnader.

”Konkursutvecklingen stannar inte vid landsgränserna. Som exportberoende ekonomi är Tyskland särskilt sårbart för stigande konkurser utomlands”, säger Milo Bogaerts.

Sverige sticker ut i AI-analysen

I studien undersöker Allianz Trade också om AI driver konkurser i åtta EU-länder. Generellt syns inget samband. Det gäller dock inte mindre och mindre diversifierade marknader.

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”Belgien och Sverige har den högsta AI-användningen i vårt urval, 35 procent. Där ser vi att de mest digitaliserade branscherna också har flest konkurser”, säger Maxime Lemerle, chefsanalytiker för konkursforskning på Allianz Trade.

Enligt Allianz Trade beror det på att AI skapar ett konkurrensglapp mellan tidiga användare och eftersläntrare.