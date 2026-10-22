Frantzén i Stockholm ramlar för första gången ur topp 50 på den prestigefyllda restaurangrankningen The 50 Best Restaurants. Krogen faller från plats 38 till 58, medan Daniel Berlins Vyn på Österlen ser ut att bli Sveriges enda restaurang bland de 50 främsta. Men listorna mäter mer än vad som ligger på tallriken, enligt 20-Gruppens Joel Söderbäck, som har många års erfarenhet av systerlistan The World’s 50 Best Bars.
Frantzén faller ur topp 50 – krögaren: "Den som skakar mest händer vinner"
Frantzén faller tjugo placeringar
Björn Frantzéns trestjärniga restaurang i Stockholm har varit Sveriges internationella gastronomiska flaggskepp under många år. 2021 nådde Frantzén sjätteplatsen på The World’s 50 Best Restaurants, den högsta svenska placeringen någonsin.
Sedan dess har kurvan pekat nedåt. Förra året låg Frantzén på plats 38. På den nya utökade listan för 2026 hamnar restaurangen på plats 58.
Det finns dock viss tröst inom Frantzénimperiet. FZN i Dubai, som också har tre Michelinstjärnor, går in på plats 88.
Daniel Berlins Vyn i Skillinge låg på plats 47 förra året och finns inte med bland restaurangerna 51 till 100. Det talar starkt för att Vyn finns kvar bland de 50 bästa när huvudlistan avslöjas i Lima den 4 november. Men helt säkert vet vi det först då.
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Här röstar branschen
The 50 Best fungerar helt annorlunda än Guide Michelin.
Michelin skickar ut anonyma inspektörer. The 50 Best bygger på röster från drygt 1 100 kockar, krögare, matskribenter och välresta restauranggäster runt om i världen. Varje medlem i juryn röstar på restauranger där personen själv har ätit under den aktuella perioden. Organisationen uppger också att restauranger inte kan ansöka om en plats på listan och att röstningen granskas av Deloitte.
Det gör förstås själva maten viktig. Men först måste rätt människor hitta fram till restaurangen.
”Den som skakar mest händer på jippon vinner”
Joel Söderbäck, delägare i Stockholmsbaserade 20-Gruppen bakom bland annat Tjoget, har erfarenhet av 50 Best-systemet från barsidan. Tjoget har under flera år placerat sig på den internationella systerlistan The World’s 50 Best Bars.
När Realtid frågade Söderbäck om hemligheten bakom framgångarna kom svaret snabbt.
”Den som skakar mest händer på jippon vinner.”
Sedan blev han något mer seriös.
”Skämt åsido, det är delvis ett PR-arbete väldigt mycket angående 50 Best. Att marknadsföra sig, synas, höras och ses.”
20-Gruppen var tidigt ute med att resa, nätverka och bygga Tjogets internationella namn. Men Söderbäck betonar att marknadsföringen bara fungerar om själva krogen håller.
”Så ja, det handlar om kontinuitet i produkt och att skrika lite högre än de andra.”
Restauranglistan och barlistan har olika jurygrupper, men ingår i samma 50 Best-varumärke som drivs av brittiska William Reed. Organisationen beskriver själv listornas internationella genomslag som ett sätt att öka restaurangernas profil och affärer.
Den 4 november avslöjas de första 50 platserna i Lima. Då får vi också svart på vitt om Daniel Berlin och Vyn blir Sveriges ensamma representant bland världens 50 högst rankade restauranger.
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