Frantzén faller ur topp 50 – krögaren: "Den som skakar mest händer vinner"

Här röstar branschen

The 50 Best fungerar helt annorlunda än Guide Michelin.

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Michelin skickar ut anonyma inspektörer. The 50 Best bygger på röster från drygt 1 100 kockar, krögare, matskribenter och välresta restauranggäster runt om i världen. Varje medlem i juryn röstar på restauranger där personen själv har ätit under den aktuella perioden. Organisationen uppger också att restauranger inte kan ansöka om en plats på listan och att röstningen granskas av Deloitte.

Det gör förstås själva maten viktig. Men först måste rätt människor hitta fram till restaurangen.

”Den som skakar mest händer på jippon vinner”

Joel Söderbäck, delägare i Stockholmsbaserade 20-Gruppen bakom bland annat Tjoget, har erfarenhet av 50 Best-systemet från barsidan. Tjoget har under flera år placerat sig på den internationella systerlistan The World’s 50 Best Bars.

När Realtid frågade Söderbäck om hemligheten bakom framgångarna kom svaret snabbt.

”Den som skakar mest händer på jippon vinner.”

Sedan blev han något mer seriös.

”Skämt åsido, det är delvis ett PR-arbete väldigt mycket angående 50 Best. Att marknadsföra sig, synas, höras och ses.”

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20-Gruppen var tidigt ute med att resa, nätverka och bygga Tjogets internationella namn. Men Söderbäck betonar att marknadsföringen bara fungerar om själva krogen håller.

”Så ja, det handlar om kontinuitet i produkt och att skrika lite högre än de andra.”

Restauranglistan och barlistan har olika jurygrupper, men ingår i samma 50 Best-varumärke som drivs av brittiska William Reed. Organisationen beskriver själv listornas internationella genomslag som ett sätt att öka restaurangernas profil och affärer.

Den 4 november avslöjas de första 50 platserna i Lima. Då får vi också svart på vitt om Daniel Berlin och Vyn blir Sveriges ensamma representant bland världens 50 högst rankade restauranger.