Tysk industri i fritt fall – kan något stoppa nedgången?

Förbundskansler Friedrich Merz och Tyskland har en industriell uppförsbacke framför sig. (Foto: Markus Schreiber/ AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Europas industriella stormakt står inför sin värsta kris på decennier. Tysklands industriproduktion har sjunkit till 2005 års nivåer och landet befinner sig i sitt fjärde år av ekonomisk stagnation.

Krisen har nått hjärtat av tysk ingenjörskonst. I oktober redovisade laserverktygsföretaget Trumpf, en symbol för landets framgångsrika familjeföretag i ”Mittelstand”, sin första förlust sedan finanskrisen 2008.

Inom ett dygn tvingades hemstaden Ditzingen att skärpa åtstramningarna kraftigt, efter att skatteintäkterna från företag rasat med 80 procent sedan 2023, skriver Financial Times.

Indisk ståljätte vill köpa anrika Thyssenkrupp – aktien rusar

Thyssenkrupp Steel Europe kan genomgå stor omstrukturering med Jindal Steels icke-bindande bud. Läs om detaljerna.

Dubbel stöt från USA och Kina

Tysk industri drabbas hårt från två håll samtidigt. President Donald Trumps tullar har slagit hårt mot exporten. Under årets första nio månader föll den tyska exporten till USA med 7,4 procent.

Donald Trumps tullar inte hjälpt Tysklands industri. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).

För jordbruksmaskintillverkaren Krone Group innebär den 15-procentiga tullen att en balpress till 170 000 dollar blir 25 000 dollar dyrare.

Men den kanske största utmaningen kommer från Kina. Efter decennier av närmast omättlig kinesisk efterfrågan på tyska produkter har situationen vänt. Kina har snabbt utvecklats från lågvärdesproduktion till högteknologisk industri genom strategin ”Made in China 2025”, skriver DW.

Missa inte:
Boom i Europas försvarsindustri – nu kommer stålbadet. Realtid

Sedan början av 2025 har Tyskland för första gången någonsin ett handelsunderskott i kapitalvaror med Kina.

”De flesta saker som tyska Mittelstand-företag gör idag kan kinesiska företag göra lika bra”, säger Thilo Köppe, partner på konsultföretaget Vindelici Advisors, till FT. Kinesiska kapitalvaror är i genomsnitt 30 procent billigare än europeiska, och kvalitetsgapet har försvunnit.

Produktionen rasar

I augusti föll den tyska industriproduktionen med 4,3 procent jämfört med föregående månad, den största nedgången på över tre år, rapporterar Reuters. Särskilt hårt drabbades bilindustrin där produktionen sjönk med 18,5 procent.

Läs även:
Tyskland rustar upp för miljarder: Här är önskelistan. Dagens PS

”Även om det kan finnas vissa engångsfaktorer i spel fruktar vi att det kraftiga fallet i industriproduktionen även kraftigt återspeglar slutet på amerikanska förhandsköp”, säger Carsten Brzeski, chef för makroanalys på ING, till Reuters.

Arbetslösheten har stigit från 5,1 till 6,3 procent, och jättar som Volkswagen, Porsche och Mercedes-Benz har aviserat tiotusentals ytterligare uppsägningar.

Svårt att vända trenden

Många ekonomer föreslår nu radikala åtgärder för att rädda det som finns kvar.

Förslag inkluderar allt från EU-tullar på kinesiska produkter till att kopiera Kinas industriella strategi genom att kräva joint ventures av kinesiska företag som vill ha marknadstillträde i Europa.

Missa inte:
Tysk ekonom varnar: BMW, Mercedes och Volkswagen kan snart försvinna. Dagens PS

Trots att förbundskansler Friedrich Merz tidigare i år lättade på landets skuldtak för att möjliggöra en biljon euro i infrastruktur- och försvarsinvesteringar över kommande tio år, kvarstår tvivlen om det räcker för att vända den strukturella krisen.

IndustriKinaTyskland
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

