Tysk industri i fritt fall – kan något stoppa nedgången?

Krisen har nått hjärtat av tysk ingenjörskonst. I oktober redovisade laserverktygsföretaget Trumpf, en symbol för landets framgångsrika familjeföretag i ”Mittelstand”, sin första förlust sedan finanskrisen 2008.

Inom ett dygn tvingades hemstaden Ditzingen att skärpa åtstramningarna kraftigt, efter att skatteintäkterna från företag rasat med 80 procent sedan 2023, skriver Financial Times.

Dubbel stöt från USA och Kina

Tysk industri drabbas hårt från två håll samtidigt. President Donald Trumps tullar har slagit hårt mot exporten. Under årets första nio månader föll den tyska exporten till USA med 7,4 procent.

Donald Trumps tullar inte hjälpt Tysklands industri. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).

För jordbruksmaskintillverkaren Krone Group innebär den 15-procentiga tullen att en balpress till 170 000 dollar blir 25 000 dollar dyrare.

Men den kanske största utmaningen kommer från Kina. Efter decennier av närmast omättlig kinesisk efterfrågan på tyska produkter har situationen vänt. Kina har snabbt utvecklats från lågvärdesproduktion till högteknologisk industri genom strategin ”Made in China 2025”, skriver DW.

Sedan början av 2025 har Tyskland för första gången någonsin ett handelsunderskott i kapitalvaror med Kina.

”De flesta saker som tyska Mittelstand-företag gör idag kan kinesiska företag göra lika bra”, säger Thilo Köppe, partner på konsultföretaget Vindelici Advisors, till FT. Kinesiska kapitalvaror är i genomsnitt 30 procent billigare än europeiska, och kvalitetsgapet har försvunnit.