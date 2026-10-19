Notarie misstänks ha lurat 88-åring på 13 miljoner i arv

En 49-årig advokat och tidigare notarie står sedan förra veckan inför rätta vid Landgericht Limburg i delstaten Hessen. Enligt åtalet ska han ha tillskansat sig hela arvet efter en 88-årig klient. Det rapporterar Hessenschau.

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Åklagaren yrkar på ansvar för grovt bedrägeri och grov urkundsförfalskning.

Avtal i stället för testamente

Kvinnan, som bodde i Braunfels, ville enligt åtalet att hennes tillgångar skulle gå till ett kloster i Eibingen i Rheingau, till församlingen på hemorten och till hennes grannar.

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Men när notarien 2023 skulle ta fram handlingarna ska han inte ha upprättat ett testamente. I stället ska han ha förberett ett så kallat arvsavtal, en tysk avtalsform som till skillnad från ett testamente inte kan ändras ensidigt i efterhand.

Enligt åklagaren manipulerade han dokumentet så att han själv blev ensam arvinge och fick sedan kvinnan att skriva under, uppger nyhetsbyrån skriver Wochenblatt.

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Kvarlåtenskapen bestod av drygt 975 000 euro samt en fastighet värderad till 250 000 euro, sammanlagt över 1,2 miljoner euro eller runt 13 miljoner kronor. Kvinnan avled senare på ett vårdhem i Horbach i norra Rheinland-Pfalz.