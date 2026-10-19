En tysk jurist står åtalad för att ha manipulerat ett arvsavtal så att han själv blev ensam arvtagare till tillgångar på över 1,2 miljoner euro, cirka 13 miljoner kronor. Kvinnan ville ge pengarna till ett kloster, en församling och sina grannar.
Notarie misstänks ha lurat 88-åring på 13 miljoner i arv
En 49-årig advokat och tidigare notarie står sedan förra veckan inför rätta vid Landgericht Limburg i delstaten Hessen. Enligt åtalet ska han ha tillskansat sig hela arvet efter en 88-årig klient. Det rapporterar Hessenschau.
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Åklagaren yrkar på ansvar för grovt bedrägeri och grov urkundsförfalskning.
Avtal i stället för testamente
Kvinnan, som bodde i Braunfels, ville enligt åtalet att hennes tillgångar skulle gå till ett kloster i Eibingen i Rheingau, till församlingen på hemorten och till hennes grannar.
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Men när notarien 2023 skulle ta fram handlingarna ska han inte ha upprättat ett testamente. I stället ska han ha förberett ett så kallat arvsavtal, en tysk avtalsform som till skillnad från ett testamente inte kan ändras ensidigt i efterhand.
Enligt åklagaren manipulerade han dokumentet så att han själv blev ensam arvinge och fick sedan kvinnan att skriva under, uppger nyhetsbyrån skriver Wochenblatt.
Kvarlåtenskapen bestod av drygt 975 000 euro samt en fastighet värderad till 250 000 euro, sammanlagt över 1,2 miljoner euro eller runt 13 miljoner kronor. Kvinnan avled senare på ett vårdhem i Horbach i norra Rheinland-Pfalz.
Tiger om anklagelserna
Vid rättegångens start meddelade försvarsadvokaten Alfred Dierlamm att hans klient tills vidare bara tänkte berätta om sin bakgrund. Han kan komma att kommentera anklagelserna vid ett senare rättegångstillfälle, rapporterar Rheinpfalz.
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Den åtalade, som har doktorsexamen i juridik, uppgav i rätten att han fortfarande är verksam som advokat. Han driver byrån tillsammans med sin andra fru, som också är advokat. Enligt dpa berättade han även att han kommer från en hantverkarfamilj och att hans far sköts ihjäl av hans farfar när han var tonåring.
Under förundersökningen har mannen enligt en domstolstalesperson yttrat sig om misstankarna. Han är på fri fot. Totalt är tolv rättegångsdagar inplanerade fram till den 24 november.
Strängare krav i Sverige
Bedrägerier mot äldre har ökat kraftigt även i Sverige, och antalet kvinnor över 65 som drabbas har mer än fördubblats sedan 2019 enligt Brå.
I Sverige kan ett tyskt arvsavtal av det här slaget i regel inte upprättas. Här krävs ett testamente med två vittnen, och den som själv eller vars närstående gynnas av testamentet får inte vara vittne.
Frågan om skydd för äldre har också aktualiserats i den pågående diskussionen om digitala testamenten. I en riksdagsmotion föreslår moderaten Emma Ahlström Köster bland annat krav på läkarintyg vid hög ålder och en regel om att testamenten till förmån för någon i beroendeställning ska presumeras vara ogiltiga om inte fri vilja kan visas.
Realtid har tidigare skrivit om en advokat som varnades efter att ha låtit ett dödsbo ligga outrett i 30 år, och om en norsk ex-advokat som åtalades för att ha förskingrat klientmedel för över 100 miljoner norska kronor.