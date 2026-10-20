Det har sett ljusare ut för Tysklands ekonomi under några månader. Men nu kommer en motgång för Friedrich Merz igen.
Bakslag för Tysklands återhämtning – investerarnas förtroende sjunker igen
Investerarnas förtroende för den tyska ekonomin sjönk i oktober för första gången sedan april.
Det är ett tecken på att den ekonomiska återhämtningen fortfarande är skör.
Höga energipriser till följd av kriget i Mellanöstern pressar också hushåll och företag just nu.
Ett trendbrott
ZEW-indexet, som mäter förväntningarna hos analytiker och investerare, föll med 6,6 punkter till 28,1 i oktober. Nedgången var större än väntat.
Ekonomer som tillfrågats av The Wall Street Journal hade räknat med att indexet skulle sjunka till 29,9.
Undersökningen omfattar 178 analytiker och investerare från bland annat banker, försäkringsbolag och andra företag.
Efter att ha fallit kraftigt i samband med de första amerikansk-israeliska attackerna mot Iran steg indexet kontinuerligt under sommaren. Oktobersiffran innebär därmed ett trendbrott i den senaste utvecklingen.
Enligt ZEW:s ordförande Achim Wambach är den tyska ekonomin på väg ut ur de senaste årens stagnation, men återhämtningen står ännu inte på egna ben.
Möter växande kritik
Höga energipriser bidrar till att hålla tillbaka både konsumtion och investeringar. De pressar hushållens realinkomster, ökar företagens produktionskostnader och riskerar att hålla inflationen förhöjd under en längre tid.
Även den politiska osäkerheten kan ha bidragit till det försämrade stämningsläget. De stigande ränteskillnaderna på franska statsobligationer och den politiska utvecklingen i Tyskland pekas ut som möjliga faktorer bakom nedgången.
Förbundskansler Friedrich Merz har mött växande kritik efter att det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, blev störst i två regionala val i september.
Trots det svagare investerarförtroendet väntas den tyska ekonomin växa snabbare i år. Starkare export än väntat och regeringens satsningar på försvar och infrastruktur väntas bidra till utvecklingen.
Internationella valutafonden, IMF, räknar med att Tysklands ekonomi växer med 1,3 procent under 2026, jämfört med 0,2 procent under 2025, skriver Euronews.
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