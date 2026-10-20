Bakslag för Tysklands återhämtning – investerarnas förtroende sjunker igen

Investerarnas förtroende för den tyska ekonomin sjönk i oktober för första gången sedan april.

Det är ett tecken på att den ekonomiska återhämtningen fortfarande är skör.

Höga energipriser till följd av kriget i Mellanöstern pressar också hushåll och företag just nu.

Ett trendbrott

ZEW-indexet, som mäter förväntningarna hos analytiker och investerare, föll med 6,6 punkter till 28,1 i oktober. Nedgången var större än väntat.

Ekonomer som tillfrågats av The Wall Street Journal hade räknat med att indexet skulle sjunka till 29,9.

Undersökningen omfattar 178 analytiker och investerare från bland annat banker, försäkringsbolag och andra företag.

Efter att ha fallit kraftigt i samband med de första amerikansk-israeliska attackerna mot Iran steg indexet kontinuerligt under sommaren. Oktobersiffran innebär därmed ett trendbrott i den senaste utvecklingen.

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Enligt ZEW:s ordförande Achim Wambach är den tyska ekonomin på väg ut ur de senaste årens stagnation, men återhämtningen står ännu inte på egna ben.

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