Därför går börsen sin egen väg – även när ekonomin går trögt

Börsen och den vanliga ekonomin går inte alltid åt samma håll. Aktiekurserna kan stiga trots att konjunkturen är svag. Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid och Dagens PS, reder ut.
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Börsen och den vanliga ekonomin går inte alltid åt samma håll. Aktiekurserna kan stiga trots att konjunkturen är svag. Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid och Dagens PS, reder ut.
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Börsen kan ibland kännas svår att förstå.
Ekonomin går trögt, hushållen drar ned på sina utgifter och företagen möter en svagare efterfrågan. Ändå kan aktiekurserna stiga.
En viktig förklaring är att börsen inte bara speglar hur ekonomin ser ut i dag. Investerarna försöker framför allt bedöma hur bolagen kommer att prestera framöver.
”Det man ska komma ihåg här är att börsen är framåtblickande och inte alls försöker värdera hur ekonomin ser ut här och nu i dag. Det är bolagens framtida vinster och tillväxt som börsen främst tittar på”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid och Dagens PS.
När investerare värderar en aktie spelar bolagets framtida vinster stor roll. Dagens resultat är viktigt, men förväntningarna på de kommande åren kan få ännu större betydelse för aktiekursen.
”Om ett bolag tjänar 10 kronor per aktie i dag men väntas, enligt prognosen, tjäna 15 kronor per aktie om två år, då är det den framtida siffran som värderas när man sätter värderingen på vad aktien ska få kosta”, säger Christian Ploog.
Det är också därför börsen ibland vänder upp innan ekonomin har gjort det.
Om investerarna tror att konjunkturen snart förbättras kan de börja köpa aktier redan innan återhämtningen syns i statistiken.
Ränteläget påverkar också hur börsen utvecklas. När räntorna sjunker blir det ofta billigare för företag att låna pengar till investeringar. Hushållen kan också få mer utrymme att konsumera när lånekostnaderna minskar.
Lägre räntor kan dessutom göra aktier mer attraktiva jämfört med räntebärande placeringar.
Men effekten beror också på varför räntorna sjunker och hur bolagens vinster väntas utvecklas.
För småsparare är det därför bra att förstå sambandet mellan räntor, konjunktur och bolagens resultat. En svag ekonomisk siffra behöver inte automatiskt vara dålig för börsen om marknaden tror att läget snart förbättras.
Enligt Christian Ploog är det kombinationen av ränteläget, bolagens vinster och förväntningarna på framtiden som ger den bästa bilden av vad som kan hända på börsen.
”Det viktigaste är väl kanske en kombination av alla de här sakerna. Räntorna, bolagens vinster och framför allt just det här framåtblickande. Hur värderar man den här framtida tillväxten och vinsten?”, säger han.
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