Därför går börsen sin egen väg – även när ekonomin går trögt

Börsen kan ibland kännas svår att förstå.

Ekonomin går trögt, hushållen drar ned på sina utgifter och företagen möter en svagare efterfrågan. Ändå kan aktiekurserna stiga.

En viktig förklaring är att börsen inte bara speglar hur ekonomin ser ut i dag. Investerarna försöker framför allt bedöma hur bolagen kommer att prestera framöver.

”Det man ska komma ihåg här är att börsen är framåtblickande och inte alls försöker värdera hur ekonomin ser ut här och nu i dag. Det är bolagens framtida vinster och tillväxt som börsen främst tittar på”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid och Dagens PS.

Framtiden väger tyngre än dagens siffror

När investerare värderar en aktie spelar bolagets framtida vinster stor roll. Dagens resultat är viktigt, men förväntningarna på de kommande åren kan få ännu större betydelse för aktiekursen.

”Om ett bolag tjänar 10 kronor per aktie i dag men väntas, enligt prognosen, tjäna 15 kronor per aktie om två år, då är det den framtida siffran som värderas när man sätter värderingen på vad aktien ska få kosta”, säger Christian Ploog.

Det är också därför börsen ibland vänder upp innan ekonomin har gjort det.

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Om investerarna tror att konjunkturen snart förbättras kan de börja köpa aktier redan innan återhämtningen syns i statistiken.