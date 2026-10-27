Ny forskning: Du kan vara den som väcker hunden

Forskarna Ming Fei Li och Lavania Nagendran vid University of Toronto Mississauga studerade 25 människor och 38 hundar under ungefär en månad. Både människor och hundar bar rörelsesensorer som registrerade aktiviteten under natten. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS One den 7 oktober.

”Vi fann att människor vaknade först, följda av hundarna, oftare än tvärtom”, säger Lavania Nagendran till CTV News.

Resultatet flyttar åtminstone en del av nattens skuld från hunden till människan, som hittills haft den stora fördelen av att kunna skriva forskningsrapporterna.

Ny forskning antyder att hunden inte alltid är boven när nattsömnen havererar. Foto: Canva

Hunden i sängen klarade sig oväntat bra

Forskarna hittade ingen mätbar försämring av människornas sömntid eller sömneffektivitet beroende på om hunden låg i sängen. Inte heller hundarnas nattliga aktivitet påverkades tydligt av sovplatsen.

”Vi fann att enbart det faktum att hunden låg i sängen inte påverkade sömnen”, säger Ming Fei Li.

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När människornas och hundarnas rörelser jämfördes syntes däremot ett samband. Hos 61 procent av paren kunde forskarna se en koppling mellan deras aktivitet under natten. I 45 procent av dessa fall rörde sig människan före hunden, medan hunden var först i 18 procent. I 36 procent rörde sig båda inom samma minut.

Det finns en hake. Alla hundarna var huskies eller malamuter och 21 av de 25 människorna var kvinnor. Forskarna betonar själva att resultaten därför inte automatiskt kan överföras till en tax i Täby eller en labrador i Limhamn.