Hunden i sängen har länge fått skulden när natten blir stökig. En ny studie från University of Toronto visar något mer besvärande för människans självbild. I många fall är det vi som börjar röra på oss och hunden som följer efter.
Ny forskning: Du kan vara den som väcker hunden
Forskarna Ming Fei Li och Lavania Nagendran vid University of Toronto Mississauga studerade 25 människor och 38 hundar under ungefär en månad. Både människor och hundar bar rörelsesensorer som registrerade aktiviteten under natten. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS One den 7 oktober.
”Vi fann att människor vaknade först, följda av hundarna, oftare än tvärtom”, säger Lavania Nagendran till CTV News.
Resultatet flyttar åtminstone en del av nattens skuld från hunden till människan, som hittills haft den stora fördelen av att kunna skriva forskningsrapporterna.
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Hunden i sängen klarade sig oväntat bra
Forskarna hittade ingen mätbar försämring av människornas sömntid eller sömneffektivitet beroende på om hunden låg i sängen. Inte heller hundarnas nattliga aktivitet påverkades tydligt av sovplatsen.
”Vi fann att enbart det faktum att hunden låg i sängen inte påverkade sömnen”, säger Ming Fei Li.
När människornas och hundarnas rörelser jämfördes syntes däremot ett samband. Hos 61 procent av paren kunde forskarna se en koppling mellan deras aktivitet under natten. I 45 procent av dessa fall rörde sig människan före hunden, medan hunden var först i 18 procent. I 36 procent rörde sig båda inom samma minut.
Det finns en hake. Alla hundarna var huskies eller malamuter och 21 av de 25 människorna var kvinnor. Forskarna betonar själva att resultaten därför inte automatiskt kan överföras till en tax i Täby eller en labrador i Limhamn.
Tidigare forskning är mindre hundvänlig
Torontoresultaten går också delvis emot tidigare forskning. Mayo Clinic följde 40 vuxna och deras hundar under sju nätter. Där sov människor relativt bra med hunden i sovrummet, men sömneffektiviteten sjönk när hunden faktiskt låg i sängen.
En betydligt större amerikansk studie publicerad i Scientific Reports 2024 undersökte 1 591 vuxna. Nästan hälften sov tillsammans med ett husdjur. Gruppen rapporterade sämre sömnkvalitet och mer problem med insomnia, framför allt bland hundägare och personer med flera husdjur. Studien byggde dock på självrapporterad sömn, inte nattliga rörelsemätningar.
Toronto-studien pekar samtidigt på något som en sömnmätare har svårt att fånga.
”Respondenterna sade att de kände sig tryggare med sina hundar”, säger Li.
Tryggheten syns i annan forskning
En japansk studie från Chiba University som publicerades tidigare i år omfattade 2 675 vuxna. Hundägare som sov tillsammans med sin hund rapporterade högre välbefinnande än personer utan hund. Forskarna betonar att studien visar ett samband och inte bevisar att hunden orsakar det bättre måendet.
Frågan är högst relevant även i Sverige. Jordbruksverkets hundregister innehåller omkring 1,08 miljoner hundar och 784 000 registrerade hundägare. Det blir ungefär 1,38 hundar per registrerad ägare, räknat på myndighetens aktuella siffror.
Nästa steg blir större studier med fler raser och andra miljöer. Li påpekar att hundars nattliv varierar kraftigt.
”Att hundar beter sig på ett sätt inomhus i hem i Ontario betyder inte att det speglar hela arten, eller ens rasen”, säger hon.
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