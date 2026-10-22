Efterfrågan på litium väntas mer än tredubblas fram till 2050. För att hålla jämna steg krävs i snitt en ny gruva varannan månad i 24 år och investeringar på över 100 miljarder dollar, enligt analysfirman Benchmark Mineral Intelligence.
Litiumbranschen behöver 134 nya gruvor – men vem ska betala?
Den globala förbrukningen av litium väntas stiga från 2,11 miljoner ton litiumkarbonatekvivalenter (LCE) i år till nära 7 miljoner ton vid mitten av seklet. Det framgår av en ny prognos från det London-baserade analyshuset, som räknar med en genomsnittlig gruvstorlek på 36 000 ton LCE per år.
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Av de 134 gruvorna behövs 44 enbart för att möta efterfrågeökningen mellan 2040 och 2050.
”Den största utmaningen är att upprätthålla investeringarna genom priscyklerna, samtidigt som vi konkurrerar om kapital med AI, försvar och den bredare energiomställningen”, säger Cameron Perks, produktchef för litium på Benchmark enligt Mining.com.
Elbilarna tar över igen
Elbilar står i dag för 55 procent av litiumefterfrågan, en andel som väntas växa till 76 procent 2050. Batterier som helhet svarar redan för 92 procent av förbrukningen, upp från omkring 70 procent 2020.
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Energilagringen har varit den stora tillväxtmotorn de senaste åren, men det tempot väntas inte hålla. Efterfrågan från stationär lagring har ökat med över 60 procent om året de senaste två åren, men Benchmark räknar med att takten sjunker till runt 5 procent per år fram till slutet av decenniet, säger Perks till Energy-Storage.news.
Australien tappar mark
Australien, världens största gruvland för litium, väntas stå för 29 procent av den brutna produktionen i år. Till 2050 kan andelen ha sjunkit till 20 procent när befintliga gruvor töms. Det gäller inte bara jättegruvan Greenbushes, framhåller Perks i en intervju med Mining Journal.
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Kina väntas behålla ungefär en fjärdedel av världens gruvproduktion, bland annat tack vare kraftiga investeringar i ny utvinningsteknik som gör det möjligt att utvinna litium ur svåra saltlösningar.
Nordamerika kan öka sin andel från 1,7 procent i år till 13 procent 2050. Där pågår redan en kapplöpning om fyndigheterna, och i Nevada finns en av världens största kända fyndigheter.
Europa långt efter
Europa står för 7 procent av litiumefterfrågan från cellproduktion, men för mindre än 1 procent av gruvproduktionen. Benchmark räknar med att Europas andel kan växa till 5,5 procent till 2050 – fortfarande under den väntade andelen på 8 procent av efterfrågan.
”Det här är inte oöverstigliga hinder, men de skapar betydande förseningar och innebär att gruvor i de här regionerna helt enkelt kostar mer”, säger Perks.
Närmast till hands för svensk del ligger finska Keliber, som enligt Yle blir Europas första litiumproducent. Projektet ska producera 15 000 ton batterikvalitets litiumhydroxid per år. Omräknat till LCE motsvarar det drygt en tredjedel av Benchmarks genomsnittsgruva, enligt Realtids beräkning. Även i den svenska berggrunden kan det finnas mer litium än man tidigare trott.
Återvinningen bär stor last
I Benchmarks positiva scenario närmar sig efterfrågan 9 miljoner ton 2050, vilket skulle kräva runt 180 nya gruvor och mer än 150 miljarder dollar.
Återvinning väntas stå för nästan hälften av utbudet 2050. Det förutsätter dock att tillräckligt många uttjänta batterier finns tillgängliga och att återvinningen kan konkurrera med gruvorna på kostnad.
”Återvinningen kommer att växa, men vårt basscenario kräver mycket av den. Varje ton som återvinningen inte levererar måste komma från en gruva”, säger Perks.