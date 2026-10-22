Litiumbranschen behöver 134 nya gruvor – men vem ska betala?

Den globala förbrukningen av litium väntas stiga från 2,11 miljoner ton litiumkarbonatekvivalenter (LCE) i år till nära 7 miljoner ton vid mitten av seklet. Det framgår av en ny prognos från det London-baserade analyshuset, som räknar med en genomsnittlig gruvstorlek på 36 000 ton LCE per år.

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Av de 134 gruvorna behövs 44 enbart för att möta efterfrågeökningen mellan 2040 och 2050.

”Den största utmaningen är att upprätthålla investeringarna genom priscyklerna, samtidigt som vi konkurrerar om kapital med AI, försvar och den bredare energiomställningen”, säger Cameron Perks, produktchef för litium på Benchmark enligt Mining.com.

Elbilarna tar över igen

Elbilar står i dag för 55 procent av litiumefterfrågan, en andel som väntas växa till 76 procent 2050. Batterier som helhet svarar redan för 92 procent av förbrukningen, upp från omkring 70 procent 2020.

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Energilagringen har varit den stora tillväxtmotorn de senaste åren, men det tempot väntas inte hålla. Efterfrågan från stationär lagring har ökat med över 60 procent om året de senaste två åren, men Benchmark räknar med att takten sjunker till runt 5 procent per år fram till slutet av decenniet, säger Perks till Energy-Storage.news.