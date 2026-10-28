Tio norska medieföretag, bland dem Schibsted, NRK och TV 2, ber Oslo tingsrätt stoppa Metas nya användarvillkor innan de träder i kraft den 20 november. Branschen befarar att villkoren ger Meta rätt att skrapa all journalistik, även den bakom betalväggar.
Schibsted och NRK drar Meta inför rätta – vill stoppa nya villkor
Det är branschorganisationen Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som samordnar det rättsliga angreppet mot Facebook- och Instagramägaren. Medieföretagen har lämnat in en begäran om interimistiskt förbud, på norska midlertidig forføyning, till Oslo tingrett. Målet är att stoppa villkoren tills en domstol har prövat om de är lagliga.
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Bakom kravet står NRK, TV 2, Schibsted, Amedia, Polaris, Aller, DN, Mentor Medier, NTB och Hordaland Folkeblad. Enligt MBL är Norge det första landet där Metas nya villkor tas till domstol.
Kan skrapa allt
Villkoren gäller alla som har ett företagskonto på Metas plattformar. Enligt MBL ger de Meta rätt att hämta allt innehåll från de webbplatser som är kopplade till kontona. För de norska medierna innebär det, enligt organisationen, att varje artikel, bild och video kan skrapas, även material bakom betalvägg.
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Det går inte heller att tacka nej. Den enda utvägen är att radera kontot och därmed tappa kontakten med de norska Facebook- och Instagramanvändarna, skriver MBL.
”Vi kan inte acceptera att Meta dikterar villkoren för publikens tillgång. Resultatet blir att Meta använder mediehusens investeringar för att bygga AI-tjänster som konkurrerar direkt med dem”, säger MBL:s styrelseordförande Lene Eltvik Vindfeld i ett uttalande.
Till NRK beskriver hon villkoren som missbruk av en dominerande ställning.
”Inte up for grabs”
Även enskilda redaktörer går ut hårt. Guro Valland, ansvarig utgivare för Amedia-ägda Bergensavisen, säger i ett pressmeddelande att små och stora redaktioner lägger stora resurser på unikt innehåll som inte är ”up for grabs”.
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NTB:s chefredaktör och vd Tina Mari Flem kallar det historiskt att mediebranschen samlas kring stämningen. NTB publicerar inte själv direkt på Facebook och Instagram, men flera av byråns kunder gör det och kan då även publicera NTB:s material, säger hon till NTB.
Tre krav
MBL ställer tre krav. Meta ska skriva in i avtalsvillkoren att tekniska reservationer, exempelvis via robots.txt, respekteras. All användning av journalistik för AI-träning ska kräva ett separat och frivilligt avtal med ersättning. Och medier som säger nej ska inte straffas med sämre räckvidd eller utestängning.
Flera av koncernerna har redan slutit betalda AI-avtal. Schibsted Media har till exempel ett partnerskap med OpenAI, där bland annat Aftonbladet, SvD och VG levererar nyheter till ChatGPT.
Meta: robots.txt gäller fortfarande
Villkoren skulle ursprungligen börja gälla den 30 oktober, men Meta sköt upp införandet till den 20 november efter kritik från medier och politiker i USA och Europa, rapporterar Nieman Lab. Enligt sajten strök Meta redan den 16 oktober ordet ”träna” ur villkoren och begränsade användningen till annons- och affärsprodukter.
En talesperson för Meta säger till Nieman Lab att innehållsägare även framöver kan blockera bolagets crawler via robots.txt. Någon sådan formulering finns dock inte i själva villkoren, enligt Nieman Lab. Det är just den skrivningen som de norska medierna kräver.
Den tyske konkurrensrättsadvokaten Thomas Höppner säger till Nieman Lab att uppskjutningen kan vara ett sätt för Meta att minska risken för just interimistiska förbud. Domstolar kan nämligen bedöma att ett ärende inte är brådskande om de drabbade väntar för länge med att agera.
Striden pågår samtidigt som Meta öser pengar över AI. Bolaget räknar med att lägga upp till 145 miljarder dollar på AI-infrastruktur i år, har Dagens PS rapporterat. Samtidigt har Meta skurit i personalstyrkan och skrotat delar av metaversum-satsningen.