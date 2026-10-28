Schibsted och NRK drar Meta inför rätta – vill stoppa nya villkor

Det är branschorganisationen Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som samordnar det rättsliga angreppet mot Facebook- och Instagramägaren. Medieföretagen har lämnat in en begäran om interimistiskt förbud, på norska midlertidig forføyning, till Oslo tingrett. Målet är att stoppa villkoren tills en domstol har prövat om de är lagliga.

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Bakom kravet står NRK, TV 2, Schibsted, Amedia, Polaris, Aller, DN, Mentor Medier, NTB och Hordaland Folkeblad. Enligt MBL är Norge det första landet där Metas nya villkor tas till domstol.

Kan skrapa allt

Villkoren gäller alla som har ett företagskonto på Metas plattformar. Enligt MBL ger de Meta rätt att hämta allt innehåll från de webbplatser som är kopplade till kontona. För de norska medierna innebär det, enligt organisationen, att varje artikel, bild och video kan skrapas, även material bakom betalvägg.

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Det går inte heller att tacka nej. Den enda utvägen är att radera kontot och därmed tappa kontakten med de norska Facebook- och Instagramanvändarna, skriver MBL.

”Vi kan inte acceptera att Meta dikterar villkoren för publikens tillgång. Resultatet blir att Meta använder mediehusens investeringar för att bygga AI-tjänster som konkurrerar direkt med dem”, säger MBL:s styrelseordförande Lene Eltvik Vindfeld i ett uttalande.

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Till NRK beskriver hon villkoren som missbruk av en dominerande ställning.