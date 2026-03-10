Budapests regeringsparti lade fram ett lagförslag som ska legalisera förra veckans omstridda beslag av miljontals euro tillhörande ukrainsk statsbank. Det i ett nytt eskalerande skede av den allt bistrare relationen mellan de två grannländerna.
Konflikten mellan Ungern och Ukraina eskalerar – guld i fokus
Ungerns skatte- och tullmyndighet (NAV) stoppade förra veckan två pansarfordon på väg från Österrike till Ukraina.
I fordonen hittades 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro samt nio kilo guld, tillgångar som enligt Kyiv tillhörde den statliga banken Oschadbank och transporterades som en rutinöverföring, nödvändig eftersom Ukrainas luftrum är stängt till följd av den ryska invasionen.
De sju ukrainska medborgare som greps bar militära taktiska uniformer och inkluderade en tidigare general inom ukrainsk underrättelsetjänst, enligt Politico.
Vill frysa tillgångar
På måndagen lade det ungerska regeringspartiet Fidesz fram ett lagförslag som syftar till att frysa de beslagtagna tillgångarna. Det under en 60-dagarsperiod medan en nationell säkerhetsutredning pågår.
Enligt det ungerska nyhetsmediet Telex planerar parlamentet att behandla lagstiftningen i en ovanligt snabb procedur.
Fidesz parlamentariske ledare Máté Kocsis har kallat händelsen för en ”skandalös ukrainsk guldkonvoj”. Han hävdar att myndigheter måste klarlägga om transporten av sådana mängder kontanter och ädelmetaller utgör en säkerhetsrisk för Ungern.
Ukraina fördömer direkt
Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha fördömde omedelbart lagförslaget och skrev på X att ”Ungern faller ned i en spiral av laglöshet”.
Han kallade beslagtagningen ”statsterrorism och utpressning” och menade att förslaget i praktiken är ett erkännande av att Ungerns agerande saknar rättslig grund, enligt ABC News.
Sybiha krävde också omedelbar återlämning av pengarna och guldet, och underströk att tillgångarna tillhör ukrainska skattebetalare.
De sju ukrainarna som greps ha sedan frigivits och förts tillbaka till Ukraina. Men pengarna och guldet kvarstår i ungersk förvar.
Långvarig tvist länderna emellan
Konflikten går dock djupare än guldtransporten i sig.
I bakgrunden finns en långvarig tvist om rysk oljetransit via Ukraina till Ungern via Druzhba-ledningen, som avbrutits sedan januari efter ryska attacker mot infrastrukturen.
Ungern anklagar Ukraina för att ljuga om skadorna, och premiärminister Viktor Orbán har hotat att blockera transporter viktiga för Ukraina tills oljeleveranserna återupptas.
Tufft val för Orbán
Orbán, som länge haft nära band till Ryssland och vid upprepade tillfällen blockerat EU:s stödpaket till Ukraina, möter nu sitt största valutmaningar på 16 år.
Med parlamentsval i april och oppositionsledaren Péter Magyar i täten i opinionsundersökningar präglas Fidesz kampanj av Ukrainafrågan.
Statligt finansierade affischer och AI-genererade filmer har dominerat gatubilden i Budapest med budskapet att Bryssel kräver ungerska pengar för att finansiera kriget.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har å sin sida sagt sig vara beredd att reparera den skadade ledningen men varnat för att det tar minst fyra veckor.
I skarpa ordalag uppgav han också att han var beredd att ge Orbáns adress till de ukrainska väpnade styrkorna, ett uttalande som genast väckte starka reaktioner i Budapest.