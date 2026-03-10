Konflikten mellan Ungern och Ukraina eskalerar – guld i fokus

Ungerns skatte- och tullmyndighet (NAV) stoppade förra veckan två pansarfordon på väg från Österrike till Ukraina.

I fordonen hittades 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro samt nio kilo guld, tillgångar som enligt Kyiv tillhörde den statliga banken Oschadbank och transporterades som en rutinöverföring, nödvändig eftersom Ukrainas luftrum är stängt till följd av den ryska invasionen.

De sju ukrainska medborgare som greps bar militära taktiska uniformer och inkluderade en tidigare general inom ukrainsk underrättelsetjänst, enligt Politico.

Vill frysa tillgångar

På måndagen lade det ungerska regeringspartiet Fidesz fram ett lagförslag som syftar till att frysa de beslagtagna tillgångarna. Det under en 60-dagarsperiod medan en nationell säkerhetsutredning pågår.

Enligt det ungerska nyhetsmediet Telex planerar parlamentet att behandla lagstiftningen i en ovanligt snabb procedur.

Fidesz parlamentariske ledare Máté Kocsis har kallat händelsen för en ”skandalös ukrainsk guldkonvoj”. Han hävdar att myndigheter måste klarlägga om transporten av sådana mängder kontanter och ädelmetaller utgör en säkerhetsrisk för Ungern.