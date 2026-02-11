Vågspelet: USA överväger bordning av iranska tankfartyg

Amerikanska tjänstemän har övervägt att beslagta tankfartyg som transporterar iransk olja för att pressa Teheran.

Men har hittills avvaktat på grund av oro för iransk vedergällning och konsekvenserna för de globala oljemarknaderna, rapporterar Wall Street Journal.

USA har redan beslagtagit flera fartyg som fraktat iransk olja som del av sin två månader gamla blockad mot sanktionerade tankfartyg knutna till Venezuela.

Fartygen ingår i den så kallade skuggflottan, ett nätverk av omkring 1 000 fartyg som hjälper till att transportera olja från sanktionerade länder till Kina och andra köpare.

Skulle strypa Irans inkomster

Ett utökat amerikanskt agerande mot iranska oljetransporter skulle strypa Teherans huvudsakliga inkomstkälla. Men strategin är förknippad med betydande risker.

Amerikanska tjänstemän bedömer att Iran sannolikt skulle svara genom att beslagta tankfartyg från USA:s allierade i regionen eller rentav genom att minera Hormuzsundet, det trånga sundet genom vilket upp till 25 procent av världens oljeförsörjning passerar.

”Man skulle kunna lägga sig utanför i Arabiska havet och börja med ett tankfartyg och se vad som händer”, säger Erik Meyersson, chefsanalytiker för tillväxtmarknader vid svenska SEB, till WSJ.