Trumpadministrationen diskuterar att utöka sin aggressiva strategi mot iransk oljeexport, men fruktar Teherans vedergällning och effekterna på globala oljepriser.
Vågspelet: USA överväger bordning av iranska tankfartyg
Amerikanska tjänstemän har övervägt att beslagta tankfartyg som transporterar iransk olja för att pressa Teheran.
Missa inte: Gnistor slår mot oljemarknaden – priset rusar. Realtid
Men har hittills avvaktat på grund av oro för iransk vedergällning och konsekvenserna för de globala oljemarknaderna, rapporterar Wall Street Journal.
USA har redan beslagtagit flera fartyg som fraktat iransk olja som del av sin två månader gamla blockad mot sanktionerade tankfartyg knutna till Venezuela.
Fartygen ingår i den så kallade skuggflottan, ett nätverk av omkring 1 000 fartyg som hjälper till att transportera olja från sanktionerade länder till Kina och andra köpare.
Skulle strypa Irans inkomster
Ett utökat amerikanskt agerande mot iranska oljetransporter skulle strypa Teherans huvudsakliga inkomstkälla. Men strategin är förknippad med betydande risker.
Läs även: Trump varnar Irans högste ledare: ”Bör vara mycket orolig”. Dagens PS
Amerikanska tjänstemän bedömer att Iran sannolikt skulle svara genom att beslagta tankfartyg från USA:s allierade i regionen eller rentav genom att minera Hormuzsundet, det trånga sundet genom vilket upp till 25 procent av världens oljeförsörjning passerar.
”Man skulle kunna lägga sig utanför i Arabiska havet och börja med ett tankfartyg och se vad som händer”, säger Erik Meyersson, chefsanalytiker för tillväxtmarknader vid svenska SEB, till WSJ.
USA har potential till aktion
Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln, som befinner sig utanför Omans kust nära Persiska viken, skulle kunna fungera som bas för bordningsoperationer.
Missa inte: Banken som skickade Iran in i krisen. Realtid
Även fem missilförsedda jagare i regionen kan användas för att blockera eller påverka oljetankfartygens rörelser.
Marknaden har redan reagerat
Spänningarna har redan satt avtryck på oljemarknaden.
Brentoljan har rusat från under 60 dollar till över 70 dollar per fat på bara några veckor. Analytiker vid ING konstaterar att marknaden nu är extremt känslig för leveransstörningar.
Iran har uttryckt villighet att diskutera sitt kärnvapenprogram, men vägrar att avsluta anrikning av uran ett centralt amerikanskt krav.
Samtidigt genomförde Teheran förra månaden ett blodigt tillslag mot landsomfattande protester utlösta av den kollapsande valutan.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
