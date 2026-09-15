Europas telekomchefer varnar: Kina-förbudet kommer att bli dyrt

Sjutton europeiska telekomchefer varnar för att EU:s planerade skärpningar mot kinesiska nätleverantörer kan kosta branschen upp till 40 miljarder euro.

Operatörerna befarar att kostnaderna ska tränga undan investeringar i fiber, 5G och 6G.

EU-kommissionen vill genom den så kallade Digital Networks Act införa regler som begränsar användningen av leverantörer som bedöms utgöra en hög cybersäkerhetsrisk.

Kan bli betydligt dyrare

Förslaget pekar inte uttryckligen ut kinesiska bolag, men skulle kunna slå mot företag som Huawei och ZTE, skriver Euronews.

Om en leverantör klassas som högriskföretag får telekomoperatörerna enligt förslaget tre år på sig att avlägsna utrustningen ur sina nät.

I ett öppet brev från branschorganisationen Connect Europe varnar 17 ledande telekomchefer för att reglerna kan leda till omfattande kostnader för att ersätta befintlig utrustning.

Bland undertecknarna finns cheferna för franska Orange, tyska Deutsche Telekom och spanska Telefónica.

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Operatörerna framhåller att ett generellt förbud mot leverantörer utanför EU kan innebära ersättningskostnader på upp till 40 miljarder euro.

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