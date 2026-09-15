Investeringar från kinesiska bolag som Huawei och ZTE begränsas i Europa. Det kommer att leda till betydligt högre kostnader, menar den europeiska telekombranschen.
Europas telekomchefer varnar: Kina-förbudet kommer att bli dyrt
Sjutton europeiska telekomchefer varnar för att EU:s planerade skärpningar mot kinesiska nätleverantörer kan kosta branschen upp till 40 miljarder euro.
Operatörerna befarar att kostnaderna ska tränga undan investeringar i fiber, 5G och 6G.
EU-kommissionen vill genom den så kallade Digital Networks Act införa regler som begränsar användningen av leverantörer som bedöms utgöra en hög cybersäkerhetsrisk.
Kan bli betydligt dyrare
Förslaget pekar inte uttryckligen ut kinesiska bolag, men skulle kunna slå mot företag som Huawei och ZTE, skriver Euronews.
Om en leverantör klassas som högriskföretag får telekomoperatörerna enligt förslaget tre år på sig att avlägsna utrustningen ur sina nät.
I ett öppet brev från branschorganisationen Connect Europe varnar 17 ledande telekomchefer för att reglerna kan leda till omfattande kostnader för att ersätta befintlig utrustning.
Bland undertecknarna finns cheferna för franska Orange, tyska Deutsche Telekom och spanska Telefónica.
Operatörerna framhåller att ett generellt förbud mot leverantörer utanför EU kan innebära ersättningskostnader på upp till 40 miljarder euro.
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Sverige gick i bräschen
Samtidigt är telekombranschen pressad av höga investeringsbehov och en svagare lönsamhet.
Förslaget förhandlas nu mellan Europaparlamentet och EU:s 27 medlemsländer. Det är en del av den ökade säkerhetspolitiska och ekonomiska distansen mellan Bryssel och Peking.
EU-kommissionen uppmanade redan 2023 medlemsländerna att avlägsna Huawei och ZTE från sina mobilnät av säkerhetsskäl.
Genomförandet har dock gått långsamt och skiljer sig kraftigt mellan länderna.
Sverige var ett av de länder som tidigt införde hårda restriktioner. Post- och telestyrelsen förbjöd användning av Huawei och ZTE i svenska 5G-nät inför en auktion av radiospektrum. Beslutet fastställdes senare av domstol.
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Ska fasas ut i flera länder
Frankrike har valt en mer gradvis linje genom att inte förnya operatörernas tillstånd för Huawei-utrustning när de löper ut.
Rumänien och Estland införde lagstiftning 2021 som i praktiken stängde ute kinesiska leverantörer från näten.
Storbritannien har gått längre och beslutat att all Huawei-utrustning ska avlägsnas från landets 5G-nät.
Tyskland har valt en försiktigare väg. Landet har kommit överens med stora operatörer om att ta bort Huawei- och ZTE-komponenter från 5G-kärnnäten senast vid utgången av 2026.
Utrustning i övriga delar av näten ska därefter fasas ut till 2029.
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