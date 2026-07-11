Kina slopar viktigt jobbmål – går mot bistrare tider

Kina slopar för första gången på flera decennier ett konkret mål för antalet nya stadsjobb i landets femårsplan.

Beslutet ses som ett tecken på att arbetsmarknaden pressas av den svagare ekonomiska utvecklingen.

I den nya femårsplanen från det kinesiska ministeriet för mänskliga resurser och social trygghet anges endast att antalet nya jobb i städerna ska hållas på en ”betydande nivå”.

Har mattats av rejält

Tidigare planer har innehållit tydliga målsättningar på tiotals miljoner nya arbetstillfällen. Den senaste planen, som gällde 2021–2025, hade ett mål på över 55 miljoner nya stadsjobb, skriver Financial Times.

Bakom förändringen ligger en tydlig avmattning på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta i städerna ökade endast marginellt under 2025, enligt officiell statistik, efter betydligt starkare ökningstakt under tidigare år.

Utvecklingen speglar de växande ekonomiska problemen i Kina. Fastighetskrisen, som inleddes 2021, fortsätter att tynga ekonomin samtidigt som svag konsumtion och deflation pressar tillväxten.

Under maj föll detaljhandelsförsäljningen för första gången sedan 2022, samtidigt som investeringarna i anläggningstillgångar minskade.

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