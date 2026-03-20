Fyra små bokstäver kan krossa Saabs Kanadadrömmar

Kanadas försvarsminister David McGuinty är inne på att landet ska gå med i Global Combat Air Programme (GCAP), det partnerskap där Storbritannien, Italien och Japan redan ingår.

”Det är en möjlighet. Vi överväger det”, sade McGuinty till The Logic i veckan.

Enligt tidningen har McGuinty diskuterat ett eventuellt GCAP-inträde med japanska tjänstemän och planerar samtal med sin brittiske kollega.

Offentliggjorda regeringsdokument visar dessutom att det kanadensiska försvarsdepartementet redan i januari bad om stöd för att gå med i programmet.

GCAP sätter käppar i hjulet för Saab

Om Kanada ansluter sig till GCAP blir det betydligt svårare för Saab (börskurs Saab) att sälja Gripen, bedömer analytiker.

Samtliga tre nuvarande GCAP-länder är stora beställare av F-35 och planerar att deras nästa generations stridsflygplan ska vara kompatibelt med de amerikanska planen.

En Gripen-order skulle innebära att det kanadensiska flygvapnet tvingas hantera tre olika stridsflygplanstyper samtidigt, något som bedöms logistiskt ohållbart.

Kanada är dessutom redan kontraktsbundet till de första 16 F-35-planen, med leverans planerad från 2028.