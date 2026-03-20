Saabs förhoppningar om en stor Gripen-affär med Kanada ser allt mörkare ut. Kanada närmar sig ett beslut om framtidens stridsflygplan, och mycket tyder nu på att landet väljer en annan väg än den svenska. En väg som stavas GCAP.
Fyra små bokstäver kan krossa Saabs Kanadadrömmar
Kanadas försvarsminister David McGuinty är inne på att landet ska gå med i Global Combat Air Programme (GCAP), det partnerskap där Storbritannien, Italien och Japan redan ingår.
”Det är en möjlighet. Vi överväger det”, sade McGuinty till The Logic i veckan.
Enligt tidningen har McGuinty diskuterat ett eventuellt GCAP-inträde med japanska tjänstemän och planerar samtal med sin brittiske kollega.
Offentliggjorda regeringsdokument visar dessutom att det kanadensiska försvarsdepartementet redan i januari bad om stöd för att gå med i programmet.
GCAP sätter käppar i hjulet för Saab
Om Kanada ansluter sig till GCAP blir det betydligt svårare för Saab (börskurs Saab) att sälja Gripen, bedömer analytiker.
Samtliga tre nuvarande GCAP-länder är stora beställare av F-35 och planerar att deras nästa generations stridsflygplan ska vara kompatibelt med de amerikanska planen.
En Gripen-order skulle innebära att det kanadensiska flygvapnet tvingas hantera tre olika stridsflygplanstyper samtidigt, något som bedöms logistiskt ohållbart.
Kanada är dessutom redan kontraktsbundet till de första 16 F-35-planen, med leverans planerad från 2028.
Gripen ”chanslöst” i teknisk utvärdering
Bakgrunden kompliceras ytterligare av en läckt kanadensisk utvärdering från 2021.
Enligt interna dokument som läckte fick F-35 fick 95 procent av maxpoängen i den militära bedömningen, medan Gripen E stannade på 33 procent.
Tidigare generallöjtnanten Yvan Blondin i det kanadensiska flygvapnet har framhållit F-35:s stealth-egenskaper och förmåga att integrera information som avgörande fördelar.
Experter ifrågasätter rapporten
Den läckta rapporten har dock mötts av skarp kritik. Max Villman, tidigare stridspilot och managing partner i försvarsfonden Gungnir, menar att utvärderingen inte längre är aktuell.
Villman pekar på att F-35-programmet drabbats av omfattande förseningar och kostnadsökningar sedan utvärderingen gjordes.
Dessutom bygger Gripens poäng på en äldre verklighet, flygplanet var inte operativt i Brasilien vid tidpunkten för testet. Han ifrågasätter särskilt poängsättningen för långsiktig drift och menar att F-35 är betydligt mer komplext att underhålla.
Villman lyfter också fram Gripens unika arkitektur som en framtidsfördel.
Uppdelningen mellan flygsäkerhetskritiska system och uppdragssystem gör det enklare och billigare att integrera nya förmågor, exempelvis drönare som flyger tillsammans med bemannade plan, enligt Realtid.
Industriella argument väger tungt
Trots det tekniska övertaget har den kanadensiska regeringen startat en ny genomgång av F-35-avtalet. Industriminister Mélanie Joly har öppnat för att byta till Gripen om inte Lockheed Martin förbättrar de ekonomiska villkoren.
Saab har svarat med att erbjuda lokal tillverkning och tusentals jobb i Kanada.
Frågan är nu om de industriella argumenten räcker för att övertrumfa både den militära rekommendationen, och det växande intresset för GCAP-samarbetet.