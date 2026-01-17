Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist.
Ekonom: Globalt handelskrig hotar efter Trumputspel
Mest läst i kategorin
Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU
Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister. EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit. Stora ord …
Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak
Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt. Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen. Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste …
Tidigare arméchef: Staten kan inte betala försvaret själv
Årtionden av underinvesteringar tvingar fram en ny modell för försvarssatsningar. Privat kapital måste bli del av finansieringen, menar Karl Engelbrektson. Världsordningen förändras och vapen blir återigen ett centralt verktyg i politiken. För högindustrialiserade länder innebär det att finansmarknaderna måste dra sitt lass i försvarsuppbyggnaden – skattemedel räcker helt enkelt inte längre. Karl Engelbrektson, tidigare arméchef …
Efter två års tid: Fraktjätten tillbaka i Röda havet
Den danska redaren Maersk gör ett historiskt steg genom att återuppta användningen av Röda havet och Suezkanalen. Efter mer än två års omvägar kring Afrika. Beslutet kommer efter eldupphöret i Gaza och kan leda till lägre fraktkostnader. Men det fick även bolagets aktie att sjunka. Det var torsdagen som Maersk meddelade att man kommer att …
Riksbanken: Hushållen får stärkt ekonomi när inflationen faller
Svenska hushåll har pressats hårt av den höga inflationen, men enligt Riksbanken finns nu tydliga tecken på att läget förbättras. Det sade riksbankschef Erik Thedéen i ett förskrivet anförande på fredagen. Han framhöll att svenska hushåll drabbades hårdare än i många andra länder under perioden med hög inflation, bland annat på grund av hög räntekänslighet, …
Donald Trump hotar med tullar mot alla som inte stödjer USA:s planer på att ta över Grönland.
Det kan bli droppen för omvärlden – och göra handelskriget globalt, varnar Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist.
Ett globalt handelskrig?
Precis.
Då blir det helt omöjligt att försöka förhandla fram något. Omvärlden kommer svara hårt, kanske med tullar. Vi har redan sett hot från EU om att sänka handelsavtalet med USA. Vi börjar nå någon typ av gräns nu.
”Inte vara naiv”
Man ska inte springa för långt för snabbt, eftersom en del av Trumps strategi är att skapa osäkerhet hos motståndaren, konstaterar ekonomen.
Tullar är ett multiverktyg för honom och jag ser det här som att han hoppas och tror att världen nu ska skaka och bli rädda.
Utspelet skulle också kunna vara ett sätt att få allt strålkastarljus på sig själv och på Grönlandsfrågan inför Världsekonomiskt forum i Davos i veckan.
Men man ska inte vara naiv. På tisdag har han suttit ett år vid makten, och även om det är mycket spel så har vi lärt oss att han gör saker som han säger att han ska göra.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Reaktioner i USA
En lång rad länder har slutit upp bakom Danmark. Natoallierade, däribland Sverige, har de senaste dagarna skickat militär till Grönland för att delta i en övning. Men det räcker inte.
Omvärlden reagerar starkt. Det vi behöver är starkare reaktioner inifrån USA, inte minst politiskt.
Den andra nyckeln: Wall Street.
Jag skulle önska att marknaden reagerar mer negativt, för när den gör det brukar Trump justera budskapet.