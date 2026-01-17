Ekonom: Globalt handelskrig hotar efter Trumputspel

Donald Trump hotar med tullar mot alla som inte stödjer USA:s planer på att ta över Grönland.

Det kan bli droppen för omvärlden – och göra handelskriget globalt, varnar Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.

Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist.

Ett globalt handelskrig?

Precis.

Då blir det helt omöjligt att försöka förhandla fram något. Omvärlden kommer svara hårt, kanske med tullar. Vi har redan sett hot från EU om att sänka handelsavtalet med USA. Vi börjar nå någon typ av gräns nu.

”Inte vara naiv”

Man ska inte springa för långt för snabbt, eftersom en del av Trumps strategi är att skapa osäkerhet hos motståndaren, konstaterar ekonomen.

Tullar är ett multiverktyg för honom och jag ser det här som att han hoppas och tror att världen nu ska skaka och bli rädda.

Utspelet skulle också kunna vara ett sätt att få allt strålkastarljus på sig själv och på Grönlandsfrågan inför Världsekonomiskt forum i Davos i veckan.

Men man ska inte vara naiv. På tisdag har han suttit ett år vid makten, och även om det är mycket spel så har vi lärt oss att han gör saker som han säger att han ska göra.