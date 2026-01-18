18 jan. 2026

Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Medan Donald Trump pressar sina allierade hårdare riskerar han att förlora ett av USA:s mest lukrativa exportområden. Europeiska försvarsbolag skördar framgångar när länder världen över söker alternativ till amerikansk försvarsindustri.

Försvarsaktier har fortsatt sin starka utveckling in i 2026. Men det är inte längre bara kriget i Ukraina som driver kurserna.

En oväntad effekt av Donald Trumps återkomst till Vita huset förändrar spelplanen – amerikanska allierade runt om i världen söker nu alternativ till USA:s försvarsindustri.

”Vi ser att Saab (börskurs Saab) har gått väldigt starkt, men det är också en effekt av att europeiska bolag hamnar i en bättre position”, säger Joakim Agerback, förvaltare för Finserve Global Security Fund, till Realtid TV.

Allierade söker nya leverantörer

Bakom utvecklingen ligger en växande oro hos amerikanska allierade.

Trumps oberäkneliga agerande får länder i både Europa och Stillahavsregionen att diversifiera sina försvarsleverantörer.

Agerback, vars fond startade 2018 med bakgrund i underrättelsetjänst, förklarar mekanismen:

”Både allierade i Europa och allierade i Stillahavsregionen blir ju rädda för att få ett för stort beroende mot amerikansk försvarsindustri.”

”Väldigt viktig ur det perspektivet”

Sydkorea, Singapore, Japan och Australien investerar kraftigt i sitt försvar. Länder som traditionellt förlitat sig på amerikanska vapensystem vänder nu blicken österut – mot Europa.

De söker leverantörer som kan garantera långsiktig tillförlitlighet.

”Sydkorea är ju en tydlig exportör till Europa och har varit väldigt viktig ur det perspektivet”, konstaterar Agerback.

Fonden Global Security har positionerat sig för denna förändring genom att öka exponeringen mot Stillahavsregionen – något som skiljer dem från många konkurrenter som fokuserar enbart på västmarknader.

Historiska möjligheter för Europa

Decennier av underinvestering i försvar håller på att vändas. Samtidigt luckras det amerikanska greppet om exportmarknaderna upp.

För europeiska försvarsbolag öppnar det historiska möjligheter.

”Vi ska ju också se det här ur ett långsiktigt sätt att bygga upp vår tillväxt och vår industribas i Europa”, framhåller Agerback.

Värderingarna kan bli höga

Agerback varnar dock för att värderingarna periodvis kan bli höga. Aktiekurserna hoppar kraftigt både vid fredssamtal och vid eskaleringar, som när Venezuela-krisen intensifierades i början av året.

Hans råd till investerare: betrakta försvarsinvesteringar som en långsiktig position lämplig för pensionssparande snarare än kortsiktig spekulation.

”Caset över lång tid är väldigt bra”, sammanfattar han.

Geopolitik möter försvarsekonomi

Den geopolitiska kontexten har enligt Agerback blivit mer komplex 2026 jämfört med föregående år.

Militär kapacitet, teknologi, energisäkerhet och tillgång till naturresurser har vävts samman på ett sätt som gör försvarsinvesteringar mer relevanta än någonsin.

Det kan visa sig att just Trumps oförutsägbarhet slutligen bryter det amerikanska försvarsmonopolet – och öppnar dörren för europeiska konkurrenter.

Simon Kronö
