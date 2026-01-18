Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade

Medan Donald Trump pressar sina allierade hårdare riskerar han att förlora ett av USA:s mest lukrativa exportområden. Europeiska försvarsbolag skördar framgångar när länder världen över söker alternativ till amerikansk försvarsindustri.
Försvarsaktier har fortsatt sin starka utveckling in i 2026. Men det är inte längre bara kriget i Ukraina som driver kurserna.
En oväntad effekt av Donald Trumps återkomst till Vita huset förändrar spelplanen – amerikanska allierade runt om i världen söker nu alternativ till USA:s försvarsindustri.
”Vi ser att Saab (börskurs Saab) har gått väldigt starkt, men det är också en effekt av att europeiska bolag hamnar i en bättre position”, säger Joakim Agerback, förvaltare för Finserve Global Security Fund, till Realtid TV.
Allierade söker nya leverantörer
Bakom utvecklingen ligger en växande oro hos amerikanska allierade.
Trumps oberäkneliga agerande får länder i både Europa och Stillahavsregionen att diversifiera sina försvarsleverantörer.
Sydkorea, Singapore, Japan och Australien investerar kraftigt i sitt försvar. Länder som traditionellt förlitat sig på amerikanska vapensystem vänder nu blicken österut – mot Europa.
De söker leverantörer som kan garantera långsiktig tillförlitlighet.
”Sydkorea är ju en tydlig exportör till Europa och har varit väldigt viktig ur det perspektivet”, konstaterar Agerback.
Fonden Global Security har positionerat sig för denna förändring genom att öka exponeringen mot Stillahavsregionen – något som skiljer dem från många konkurrenter som fokuserar enbart på västmarknader.
Historiska möjligheter för Europa
Decennier av underinvestering i försvar håller på att vändas. Samtidigt luckras det amerikanska greppet om exportmarknaderna upp.