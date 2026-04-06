Ekonomin seglar mellan två isberg – riskerar krasch

Statsobligationsräntor världen över rör sig kraftigt upp och ned i spåren av geopolitisk oro och osäker konjunktur.

Den amerikanska tioårsräntan, ofta betraktad som ett globalt riktmärke, har svängt markant under de senaste veckorna, vilket Tradingview har rapporterat om.

Förändringarna är små i procentenheter men får stora konsekvenser för allt från bolån till företagsfinansiering.

Högre än på många år

Utvecklingen är inte isolerad till USA. I Storbritannien har motsvarande ränta nått nivåer som inte setts sedan finanskrisen, medan Tyskland och Japan också noterar de högsta nivåerna på många år.

Efter en initial uppgång i samband med konflikten i Mellanöstern har räntorna därefter fallit tillbaka något, vilket speglar en snabbt skiftande marknadssyn.

Bakom rörelserna finns en dragkamp mellan inflationsrisker och oro för avmattning i ekonomin.

När investerare befarar stigande inflation kräver de högre räntor som kompensation, samtidigt som de räknar med att centralbanker stramar åt penningpolitiken.