Iran vill köpa kinesiska missiler – affären nära att gå i lås

Iran är nära ett avtal med Kina om köp av avancerade sjömålsrobotar, enligt flera källor med insyn i förhandlingarna.

Det rör sig om den kinesisktillverkade roboten CM-302, en överljudsmissil med en räckvidd på omkring 290 kilometer och konstruerad för att undvika fartygsbaserat luftförsvar genom låg och snabb flygbana.

Förhandlingarna ska ha pågått i minst två år men intensifierats efter det korta kriget mellan Israel och Iran i juni.

Ingen leveransdatum ännu

Iranska företrädare, däribland vice försvarsministern, uppges ha rest till Kina under slutfasen av samtalen. Något leveransdatum är ännu inte känt, skriver Reuters.

Ett genomförande skulle avsevärt stärka Irans militära kapacitet i Persiska viken och utgöra ett ökat hot mot amerikanska flottstyrkor i regionen.

Samlar fler i regionen

Samtidigt har USA samlat betydande marina resurser i närheten av Iran, inklusive hangarfartygen USS Abraham Lincoln och USS Gerald R. Ford.

ANNONS

Affären skulle ytterligare fördjupa de militära banden mellan Teheran och Peking i ett läge av ökade spänningar mellan Iran och USA.