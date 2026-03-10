Hotellkedja i konkurs – pandemin och hotellboomen blev för mycket

Finsk hotellkedja i konkurs

Den finska hotelloperatören Primehotels har lämnat in en konkursansökan till Helsingfors tingsrätt. Bolaget har under de senaste åren drivit hotell i flera finska städer men ekonomin har varit pressad under hela 2020-talet.

Bland hotellen finns Hotelli Rantapuisto i Helsingfors, Spahotel Casino i Savonlinna och Hotel Oscar i Varkaus, skriver Sanomat.

Tidigare drev bolaget även Hotel Mestari i Helsingfors och Hotel Sveitsi i Hyvinge. Flera av dessa verksamheter såldes redan 2024 när ekonomin började bli allt mer ansträngd.

Som mest omsatte koncernen cirka 37,5 miljoner euro år 2023. Samtidigt redovisades ett rörelseresultat på minus 19 miljoner euro.

Året därpå sjönk omsättningen till 22,6 miljoner euro och skuldsättningen ökade kraftigt. Bolagets soliditet föll från redan svaga nivåer till kraftigt negativa siffror.